V drážďanské zoo najdete na 2 500 zvířat (téměř 350 druhů), zaměřená je na faunu Asie. Jedničkou je koala, těšit se ale můžete i na klasiku v podobě slonů, žiraf nebo tučňáků.

„Ti nás upoutali asi nejvíce, protože je na ně skvělý výhled, a to nejen z jakéhosi hlediště, ale i z podhledu, kdy návštěvníci můžou pozorovat život tučňáků pod vodou. I ostatní zvířata je možné si prohlédnout pěkně zblízka," přibližuje paní Anna z Teplic, jež se na výlet do nedalekých Drážďan vydala s pětičlennou skupinou, kterou čítali dva dospělí a tři děti.

Za vstupné zaplatila 43 €, v přepočtu 1 000 korun. „Je to výrazně více, než kolik činí vstupné například v ústecké zoologické zahradě, na druhou stranu se obě zahrady nedají srovnávat. Ta drážďanská nabízí více zážitků a i zvířat, které mají mnohem lepší podmínky k životu; celkový dojem hraje výrazně lépe pro Drážďany," tvrdí Anna.

Pokud by prý ale měla srovnávat, přirovnala by drážďanskou zoo k té děčínské.

Hned u vchodu ji překvapil hlodavec rypoš lysý, na kterého lze v České republice narazit jen v plzeňské zoo. Maskot drážďanské zahrady, koala medvídkovitý, nerušeně pospával ve vnitřním pavilonu, ale na větvi, která byla blízko sklu; zvídavým zrakům dětí i dospělých tak neunikl. Občerstvení bylo bezproblémové, na své si přijdou milovníci klasických jídel i zákusků, děti si vyberou z bohaté nabídky sladkostí.

Na očistu těla a duše zajeďte do Toskana Therme v Bad Schandau. Stojí to za to