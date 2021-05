V únoru mu přišel příkaz soudního exekutora. Až poté zaplatil exstarosta Benešova nad Ploučnicí a současný krajský zastupitel Filip Ušák (STAN) poplatek za studium vyměřený loni v červnu brněnskou univerzitou. Kdyby věc ihned nevyřešil, exekutor by si dlužnou částku v hodnotě přes 30 tisíc korun vymohl srážkou z jeho zastupitelských příjmů. Ty má na benešovské radnici a ústeckém krajském úřadu. Tam navíc působí ve finančním výboru a momentálně předsedá skupině kontrolující finanční smlouvy.

O exekuci rozhodl Okresní soud v Děčíně letošního 4. února na základě rozhodnutí univerzity z 30. června 2020. K 24tisícovému poplatku za studium exekutor přirazil za náklady 8 691 korun. Vyplývá to z oficiálního dokumentu, který má Deník k dispozici. Příkaz k srážce ze mzdy a jiných příjmů od brněnského soudního exekutora Jana Krejsty doputoval do účtáren dvou Ušákových zaměstnavatelů: města Benešova nad Ploučnicí, kde politik dřív čtyři roky starostoval, a krajského úřadu v Ústí nad Labem.

Politik několik měsíců předtím opomíjel výzvy univerzity k úhradě poplatku. To, jakož i následný vznik exekuce, bere jen na sebe. „Nebudu se vymlouvat na poštu a doručovací adresu, nouzový stav ani na cokoliv jiného. Patřím k lidem, kteří řadu věcí často řeší na poslední chvíli. A tímto jsem byl v uvozovkách po zásluze vytrestán,“ řekl politik.

Jakmile se o exekuci dozvěděl, v řádu dní se spojil s exekutorem. „Tím, že jsem exekuci sám okamžitě uhradil, snížilo se na polovinu i příslušenství, platil jsem 28 396 korun,“ doplnil s tím, že pak byla exekuce ukončena. Z nedbalosti si vzal ponaučení, zřídil si datovou schránku.

Posílají dvě upomínky

Jak ozřejmili na Masarykově univerzitě, pokud jejich student ve lhůtě nezaplatí poplatek za studium, nejprve ho na to upozorní automatický e-mail z informačního systému. „Dále každá fakulta dlužníkům zasílá dvě písemné upomínky, jednu formou obyčejného psaní, jednu do vlastních rukou,“ vysvětlil David Taranza z rektorátu školy. Pokud student poplatek nezaplatí ani po těchto upomínkách, předává univerzita dluh k vymáhání exekutorovi. Mezi upomínkami a exekucí bývá časový odstup v řádu celých měsíců.

Podobná exekuce obecně může potkat člověka, pokud si nevybírá schránku na své korespondenční adrese. Tam přišly obsílky z univerzity i Ušákovi. Jak nastínil poradce z oblasti práva a financí Jan Vrabec, když člověk doručovací adresu nezmění na reálné místo pobytu, fungují podobné upomínky k zaplacení přes takzvanou fikci doručení. „Pošta vám to doručí a po nějaké lhůtě je to bráno jako doručené. I když o tom třeba fakticky nevíte,“ vysvětlil Vrabec. Odpovědnost ovšem nese člověk, který si nezměnil doručovací adresu. I kdyby to nebylo proto, že chtěl dělat „mrtvého brouka“, ale jen z nedbalosti. To byl zřejmě Ušákův případ.

31letý Ušák studuje právo a veřejnou správu. Poplatek 24 tisíc mu brněnská univerzita vyměřila za překročení standardní doby studia. V oblasti veřejné správy se politik také jako podnikatel zabývá poradenstvím. Na kraji je členem finančního výboru. Na jeho šéfa před několika měsíci aspiroval. Ušák v rámci opoziční role na kraji teď předsedá skupině kontrolující poradenské smlouvy vůdčích politiků. S tím si také spojuje zájem Deníku o jeho exekuci.

„Je zvláštní, že takovýto dokument v uvozovkách uteče k médiím zrovna v době, kdy mám na starosti kontrolu problematických smluv a finančních toků veřejných peněz, směřujících k šéfům krajského hnutí ANO,“ poznamenal Ušák.

Z ohlasů politiků



Krajskému radnímu pro finance (KDU-ČSL) Janu Růžičkovi informace o Ušákově exekuci vyrazila dech a považuje ji za ostudu. I když politik dluh zaplatil, podle něj to do tohoto stádia vůbec nemělo dospět. „Všichni činitelé v komisích nebo výborech by si měli nejdřív zamést před svým prahem, než budou kontrolovat ostatní. A funkce vykonávat pouze tehdy, když jsou přesvědčení, že sami dělají vše správně,“ konstatoval Růžička. Navíc připomněl, že státní školy potřebují každou korunu na výzkum, vědu a vývoj. „A kvůli všem lidem, kteří včas nezaplatí, co mají, školám nejen ubývá financí v rozpočtech, ale zaměstnává to další lidi, často placené z veřejných peněz,“ dodal radní.



Podle předsedy krajského finančního výboru Dominika Hanka (SPD) exekuce není dobrá vizitka pro politika, který by měl jít příkladem. „Hlavně že nepořádek měl jen v soukromé věci. Ale když člověk studuje a má za to platit, má to udělat, než to přijde k exekutorovi,“ zmínil Hanko.



Smírněji hodnotí Ušákův prohřešek šéf krajského kontrolního výboru Jiří Baudis (Piráti). „Je to jeho osobní věc, problém v tom příliš nevidím. Do takové situace se může dostat většina z nás vlastní nepořádností. Někdy toho bývá na člověka hodně,“ podotkl Baudis s tím, že mezi pořádkem ve vlastních financích a kompetencí ke kontrolování těch veřejných nevidí přímou souvislost. Připustil však, že podobná věc politikovi na důvěře nepřidá.



Ušák dříve dělal asistenta senátorovi Zbyňkovi Linhartovi (STAN). Ten o exekuci stranického kolegy nevěděl a neměl čas ji rozebírat. „Kdyby to nezaplatil, chápal bych, že je to problém,“ řekl pouze.