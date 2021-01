Žena se chtěla vyhnout vězení, jenže se jí pobyt za mřížemi může prodloužit o další dva roky.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Nezvyklý způsob, jak se vyhnout nástupu do výkonu trestu, zvolila 33letá žena. Ta litoměřickému okresnímu soudu předložila padělaný těhotenský průkaz. Tedy lékařský doklad o stavu, který by jí cestu „za katr“ o několik měsíců odložil. Padělaný průkaz byl však lehce odhalen, neboť mu chyběly povinné náležitosti, které do něj zaznamenává gynekolog při vyšetřeních těhotné.