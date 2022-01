Filip Popelka mířil tehdy domů. Pár minut před osmou hodinou večerní zašel do vchodu paneláku v mostecké ulici Jiřího Wolkera. Do přízemního bytu, kde žil se svou přítelkyní, ale už nedošel. Na chodbě muže, který za neúnosné úroky půjčoval peníze, za výpalné „chránil“ podniky a soud ho dvakrát poslal za mříže za násilnosti, čtyřmi ranami z pistole popravil dosud neznámý vrah.

V kaluži krve našla 4. listopadu 2006 navečer Popelku jeho přítelkyně, čekala tehdy s problémovým mladíkem třetí dítě. Domů přijela chvilku po něm. „Svědci viděli, jak Popelka svému vrahovi, který šel těsně za ním, přidržel vstupní dveře. Po chvíli zaznělo několik výstřelů a pachatel utekl mezi domy do sídliště,“ líčil tehdy vedoucí odboru obecné kriminality krajské policie Martin Charvát.

K vraždě došlo hned za vchodovými dveřmi. Střelec mířil dvakrát do krku a dvakrát do hrudi. Několik lidí si na ulici vraha všimlo. Měl to být muž mezi 25 a 30 lety, asi 175 centimetrů vysoký, na hlavě měl mít tmavou kšiltovku. „Pachatel měl na sobě černou bundu, tmavé kalhoty, byl menší postavy a nesl igelitovou tašku,“ popsal vyšetřovatel. Ani tyto informace k dopadení nevedly. Kriminalisté se neměli čeho chytit, konkrétní podezřelí a stopy chyběli. Jasněji není v případu vraždy sedmadvacetiletého mladíka ani dnes.

Míša nebyla doma už pět let. Co se stalo? Kriminalisté pátrají dál

Kriminalisté prověřovali verzi o odvetě, vyřizování účtů, prošetřovali různé vlivové skupiny, mluvilo se o nájemné vraždě. Nakonec dospěli k tomu, že důvodem může být nejpravděpodobněji lichva. Popelka prý několikrát čelil vydírání, aby nepožadoval půjčené peníze zpět. Mladík byl údajně znám tím, že byl ve vymáhání dluhů nesmlouvavý a úroky byly prý až neúnosné. „Zavražděný půjčoval peníze. Pravděpodobná verze je, že ho sprovodil ze světa některý z jeho dlužníků,“ sdělil před lety Charvát.

Policie kvůli nevyjasněnému případu sestavila speciální tým. Vyšetřovatelé prověřovali různé stopy, k dispozici bylo několik znaleckých posudků, vyslýchali svědky. Pátrání ale detektivům hodně komplikovaly složité vztahy v mosteckém podsvětí. Kriminalisté se snažili zmapovat síť jeho dlužníků, ti se ale samozřejmě moc nehlásili. Pátrání nepřinášelo výsledky, stopy nevedly ke konkrétnímu pachateli. A tak policie případ po třech letech odložila. Promlčená bude vražda v roce 2026.

A kdo vlastně sedmadvacetiletý Filip Popelka byl? Měl pověst problémového člověka s velmi úzkými vazbami na mostecké podsvětí. Byl dvakrát odsouzený za ublížení na zdraví, z dalších násilných trestných činů ho policie podezřívala. Popelka měl blízko k litvínovskému Martinu Macháčkovi, jenž byl tehdy označovaný za jednoho z organizátorů útoků na návštěvníky diskoték, barů a dalších nočních podniků ve městě. Ty měly za cíl donutit majitele klubu či diskotéky za klid v podniku zaplatit takzvané výpalné. Za to pak skupiny převzaly nad místem „ochranu“.

Zpěváka Maxu chtěli zabít výstřelem z blízka. Raději se vzdal klubu v Litvínově

Popelka patřil mezi mladíky, které požadovali výpalné po zpěvákovi Martinovi Maxovi, který tehdy vlastnil v Litvínově hudební klub Pionýr. Maxa se právě kvůli postupu mafiánů rozhodl klubu vzdát a v jeho provozování nepokračovat. „Než bojovat celý život s mafiány a paktovat se s grázly, tak jsem to raději vzdal. Platit 50 lidí, aby bylo v podniku bezpečno? Tolik jsem nevydělával,“ podotkl pro spolek Nepromlčíme Martin Maxa.

Rodina v dokumentu spolku Nepromlčíme, který se zabývá Popelkovou vraždou, mluví v souvislosti s nevyjasněnou smrtí o Radku Vrábelovi, který byl později odsouzen za vydíraní spjaté s vymáháním výpalného. Policie ale i toto prověřovala, stopy a důkazy nenašla a nikoho neobvinila.

Devadesátky? Úspěch v boji s kriminalitou byl slabý, vzpomíná státní zástupce

Zavražděný mladík stál před soudem i kvůli incidentu z roku 2003. Byl tehdy jedním z útočníků, kteří před mosteckým klubem Neprakta rozpoutali brutální rvačku s ochrankou. Zlámané baseballové pálky, řetězy ve vzduchu a výstřely. Bitka skončila tím, že ochranka dva z útočníků v sebeobraně zastřelila. Jenže soud s výtržníky se vlekl a případ byl nakonec promlčen. Podezřelý byl Popelka také z napadení policisty, obviněný byl opět s Macháčkem.

Brzy uplyne 16 let od popravy Filipa Popelky. Rodina doufá, že vrah se nakonec najde. Pokud se objeví nové skutečnosti, je připravena i policie vyšetřování obnovit.