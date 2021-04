„Přežíváme, ale tak tak. Musíme čerpat úspory, s nimiž jsme počítali na něco jiného,“ potvrzuje spolumajitelka studia Jitka Hofmannová. „Úspory měly jít na renovaci střechy nebo třeba do vybavení. Pryč nebo minimálně odložené jsou také různé plány na vylepšení našeho fitka, nákupy strojů a podobně,“ pokračuje trenérka lounských aerobiček, které sbírají úspěchy po celém světě. Její líheň už do Loun dovezla mnoho medailí ze světových i evropských šampionátů, její svěřenkyně Adéla Citová dokonce dvakrát světové mistrovství ovládla.

Na pokus o třetí zlato zatím Adéla Citová čeká, závody nejsou, stejně jako čeká Jitka Hofmannová, až se zase bude moci věnovat svým svěřencům. A to nejen těm na vrcholové úrovni. Do jejího studia totiž chodí také desítky dětí získávat sportovní základy. V roce 2019 tam docházelo 80 nadějí.

„Snažíme se udržovat kontakt, posíláme dětem úkoly, děláme on-line tréninky, ale není to prostě ono,“ říká zkušená trenérka a smutně dodává, že současná koronavirová pauza se na mládeži určitě dlouhodobě podepíše. Nejen tloustnutím, ale také ztrátou motivace.

V prostorách lounského studia jste mohli v době nekoronavirové narazit také na spoustu seniorek. Chodilo sem na 70 dam cvičit v rámci univerzity třetího věku, některé věkem i přes 80 let. „Ani toto teď není, všichni se moc těšíme, až si zase zacvičíme. Dámy se tím cvičením udržují v kondici, lépe se jim pak hýbe a vždycky se moc těší,“ věří v brzké opětovné shledání Hofmannová.

Lounská trenérka aerobiku Jitka Hofmannová.Zdroj: Deník/Hynek DlouhýPoprvé museli zavřít loni na jaře, pak sice bylo přes léto otevřeno, ale s příchodem podzimu se opět zavíralo. S výjimkou několika dní v prosinci se pak do tělocvičen a posiloven nesmí až doposud. V létě navíc sportoviště pod střechou moc nelákají.

Na už dlouhé měsíce zamčené dveře Fitness studia Hofmannovi je smutný pohled. „Máme velké štěstí, že jsme ve svých prostorách, že nemusíme platit nájem. Jinak nevím, jak by to dopadlo. Voda, elektřina, teplo, všechno musíme platit, je i řada dalších výdajů. Náklady máme pořád, příjmy ale žádné,“ zmiňuje Hofmannová. Propouštět zatím v lounském studiu nemuseli. „Snažíme se naše lidi udržet, pomáhají kompenzace,“ připomíná spolumajitelka.

A jsou příspěvky od státu dostačující? „Jsme za kompenzace rádi, je to dobré, pomáhá nám to, ale nepokryjí ani všechny náklady. Odhadem pokryjí tak 35 až 40 procent,“ vypočítává.

„Jsme připraveni“

Sportovci a milovníci pohybu se už do tělocvičen a posiloven moc těší. Také klienti lounského studia se neustále ptají, kdy už bude konečně otevřeno. „Věřím, že už se to snad konečně začne zlepšovat a že koncem dubna by se mohlo otevřít. Jsme připravení vše dodržovat, rozestupy, roušky, respirátory, dezinfekci,“ vzkazuje.

Z toho, že se lidé po uvolnění budou bát chodit na uzavřená sportoviště, zkušená trenérka strach nemá. „Někteří určitě ano, ale doufám, že jich nebude moc. Uděláme vše pro to, aby se bát nemuseli. Doufám, že se na sportovištích zase budeme potkávat, že se lidé bát nebudou, že se k nám zase budou těšit. Cvičení přece pomáhá, prospívá zdraví, tak věřím, že lidé sportovat a cvičit zase budou,“ uzavírá Jitka Hofmannová.