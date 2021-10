Ve středu 20. října přesně v 15.00 vyběhli na vyznačenou trať mladší žáci. Odstartoval je rektor UJEP Martin Balej. Potom podle harmonogramu vybíhali další sportovci, závěr patřil zkušeným závodníkům. Šestnáctý ročník Přeboru Univerzity J. E. Purkyně v přespolním běhu přilákal řadu talentů, ale i pamětníků.

"Tenhle závod si vymyslel Martin Nosek, já jsem mu pomáhal. Byl to můj student, dodnes si rozumíme. První ročník se běžel na Střížáku v roce 2006, vyhrál ho Miroslav Matěcha z Teplic. Tenkrát také student UJEP. Dnes se tu tahle akce koná naposledy a Mirek je tu zase. Dokonce byl na bedně a bral stříbrnou medaili. Na Katedře tělesné výchovy a sportu UJEP jsem působil přes čtyřicet let, dnes tu vypomáhám kamarádům. Davida Cihláře jsem neučil, ale snad všechny učitele tělocviku z Ústí nad Labem mám stále v hlavě. Na Bohouše Němečka jsem se chodil dívat, držel jsem palce všem sportovcům, kteří prošli UJEP," tvrdil Ladislav Valter a po chvilce pokračoval dál. "Já jsem dělal atletiku, později jsem přidal cyklistiku v Dukle Trenčín, solidně jsem lyžoval. Když koukám na seznam vítězů tohoto závodu, tak najednou zjišťuji, že to byli většinou moji studenti. Vzpomínám si třeba na Blanku Vajrychovou, moc šikovná slečna, reprezentovala UJEP na akademických hrách, dělala i jezdecký sport. Dnes tu bylo hodně dětí, mě zaujala dvě jména. Třináctiletý Adam Císař byl skvělý, stejně tak Maya Losová. Ta vyhrála s ohromným náskokem," podělil se o své postřehy člen organizačního týmu, který za dva roky oslaví sedmdesátku.

Hlavní závod žen na tři kola (3 km) měl hned dvě favoritky. Vedle sebe se postavily Zuzana Rusínová - Kotěšovcová a její velká kamarádka Jarmila Halířová - Sobecká. Hned od startu šla do čela Zuzka, Jarmila jí dýchala na záda a dlouho to vypadalo na cílovou fotografii. V cíli však byla rychlejší učitelka Zuzka (č.72). Závod mužů měl hvězdnou soupisku. Vedle sebe se postavili zkušení běžci, triatlonista, pětibojař, fotbalista, orienťák. Zvítězil Petr Zuda (č.86). O druhé místo se urputně bojovalo do posledních metrů. Míra Matěcha z Teplic bral stříbro a hned v cíli zval kamarády na svůj závod, který se uskuteční 7. listopadu pod Doubravkou. "Je to už 77. ročník, začíná se v 9 hodin desítkou, hlavní závod na 4,2 km běžel i Emil Zátopek. Táta by našel i nějakou fotku se Zátopkem, přijďte se podívat," lanařil organizátor teplického běhu. Závod měl i mezinárodní rozměr, z Německa přijela krásná Šarka Zeman, fandila jí celá skupina ze Střekova, ji zaujal poutač Ústeckého deníku.

Všichni se shodli, že to byla moc pěkná akce, jen ten nepořádek v okolí vypáleného věžáku naháněl hrůzu. Haldy komunálního odpadu, zničený dům, krysy a papírová okna. V sousedství nový sportovní areál a zázemí studentů UJEP.

Výsledky - ženy (3 km)

1. místo - Zuzana Rusínová - Kotěšovcocá - 12:16,9

2. místo - Jarmila Halířová - Sobecká - 12:34,9

3. místo - Lada Císařová - 12:09,4

Výsledky - muži (4 km)

1. místo - Petr Zuda - 14:33,1

2. místo - Miroslav Matěcha - 15:17,1

3. místo - Matěj Hnízdil - 15:28,7