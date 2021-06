Není přitom, jak říkají zlé jazyky, žádným věšákem na oblečení. Ve svých dvaceti letech studuje na Univerzitě J. E. Purkyně obor Český jazyk pro média a veřejnou sféru. Ve volném čase natáčí videa na YouTube a věnuje se sociálním sítím, sportuje a ráda tráví čas s rodinou.



Co vás vlastně přivedlo do soutěže? Řekla jste si „chci být modelka“ a šla do toho, nebo to byl někdo jiný?

Byl to můj sen odmala. Vždy jsem to chtěla zkusit, jen jsem čekala na správnou dobu, kdy na to budu stoprocentně připravená.

Měla jste s tím nějaké zkušenosti už v minulosti?

Ano, zkušenosti jsem již měla. Byla jsem na pár menších soutěžích a dvě se dokonce konaly zde v Ústí nad Labem, byla to soutěž Dívka roku a Dívka talent.

Co na soutěži bylo nejtěžší a jak se místní kola lišila od finále?

Nedokážu přímo specifikovat, co bylo nejtěžší, protože já si všechny chvíle naplno užívala, přiučila jsem se novým věcem a získala jsem spoustu nových přátelství. Vše mě velmi bavilo. A jak se kola lišila od finále? Nejprve jsem musela projít videocastingem, poté jsem se dostala na klasický casting, který byl v Praze, z něj jsem postoupila do semifinále, které bylo čtyřdenní a moc jsem si ho užila. Na semifinále byla dle bodového hodnocení vybrána trojice dívek, které postoupily do finále. Já jsem se umístila na prvním místě. Byl to nepopsatelně krásný pocit.

Jak jste vnímala soupeřky a jaké mezi vámi panovaly vztahy?

S holkama jsme měly skvělé vztahy od začátku až do konce, tudíž si opravdu nemám na co stěžovat, jelikož jsem našla pravé kamarádky a toho si nesmírně vážím.

Co jste prožívala ve finálové soutěži, jaké jste měla pocity, tréma a podobně?

Samozřejmě jsem byla trošku nervózní, ale vzhledem k tomu, že nebyli přítomni žádní diváci, tak tréma nebyla taková. Upřímně mě moc baví vystupovat nějakým způsobem před diváky, mám to moc ráda, takže bych nebyla hodně nervózní, i kdyby tam byli. Spíše mi tam chyběla ta podpora, myslím si, že bychom si to s holkami užily určitě více, kdyby byli přítomni diváci. Byla by živější atmosféra a větší emoce.

Říká se, že druhé místo soutěžící vždy obrečí, protože chyběl jen ten kousíček a… Jak to bylo s vámi?

Po vyhlášení jsem brečela pouze štěstím, byla jsem moc šťastná za to, že jsem se vůbec umístila. I když chyběl opravdu kousíček, jsem za druhé místo moc šťastná. Mrzelo mě spíše to, že jsem po vyhlášení nemohla běžet obejmout celou mojí rodinu, jelikož nemohli být kvůli nynější situaci přítomni.

Změnil se vám život? Získala jste nějakou smlouvu s modelingovou agenturou?

Určitě se mi díky Miss změnil život. Získala jsem spoustu nových kontaktů, zkušeností, tato soutěž mi dala jen samé klady a nic mi nevzala. Co se týče modelingových agentur, tak ty hledají hodně vysoké slečny a vzhledem k tomu, že mám 170 cm, tak se hodím spíše na ten fotomodeling.

Je to život, který se vám líbí?

Ve světě modelingu se cítím nádherně, moc mě to naplňuje a užívám si to. Nejvíce času ale trávím v Ústí nad Labem, kde žiji stále s rodinou a jsem za to moc ráda. Prahu navštěvuji pouze jen kvůli “missím povinnostem”, práci, nebo si tam ráda zajedu na výlet. Netrávím tam hodně času.

Co byste vzkázala těm, kdo to chtějí zkusit, ale zatím nemají odvahu? Co si mají připravit především?

Ráda bych vzkázala to, aby do toho slečny daly úplně všechno, aby se nebály a byly průbojné, je důležité si nějakým způsobem věřit, ale všeho s mírou. Soutěž vám pouze dá to hezké, nic vám nevezme, tudíž se není opravdu čeho bát, protože vám to dá jen samé skvělé zážitky, zkušenosti a přátelství. Zviditelníte se, dostanete se i na televizní obrazovky, což je prostě skvělé. Díky Miss České republiky jsem se dostala do pořadů, jako jsou Televizní noviny na Nově, Snídaně s novou, Život ve hvězdách, Volejte Novu a podobně. Je to nádherná cesta.