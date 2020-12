Podle operačního důstojníka vyhlásili hasiči třetí stupeň pohotovosti. „To znamená, že zde zasahuje velké množství hasičů,“ uvedl krátce po poledni.

Plameny na místě krotilo celkem 15 jednotek. Hořely krabice s plastovými modely letadel a zařízení haly.

Podle svědků sloup kouře stoupal vysoko nad město. Z areálu také šlehaly plameny.

Jak vysvětlila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, policisté uzavřeli prostor a poskytli hasičům nutnou asistenci. „Požár byl hlášen krátce po desáté hodině, evakuováno bylo pět zaměstnanců,“ sdělila.

Dle informací ze záchranné služby jsou víceméně evakuovaní v pořádku. „Transportovali jsme jednoho člověka do mostecké nemocnice, protože se nadýchal kouře a zplodin. Těch se nadýchali také policisté, ty jsme ošetřili na místě,“ informoval mluvčí ústecké záchranné služby Prokop Voleník.

Hasičům se podařilo požár lokalizovat po 15. hodině, kdy se některé jednotky začaly vracet zpět na základny.

"Zásah byl v těchto chvílích přerušen. Požár je uhašený, ale likvidace bude hlášena až ráno. Budova bude přes noc pod dozorem. Zítra začne vyšetřování. Na místo je povolán Technický ústav požární ochrany," napsali v sobotu krátce před půl šestou odpoledne hasiči na svém Twitteru.

Podle mluvčího hasičů Lukáše Marvana byla likvidace požáru nahlášena v neděli v 8.45.

"Příčinu vzniku požáru vyšetřuje tým vyšetřovatelů HZS ČR, Technický ústav požární ochrany a Policie ČR," upřesnil Marvan.

Podle odhadů je zatím škoda kolem 70 milionů, její výše pravděpodobně ještě poroste.

V blízkosti areálu se nachází také děkanský kostel - národní kulturní památka. Jde o neobydlenou zónu, poblíž se nachází hlavní silnice, která byla průjezdná bez omezení.

Podle vyjádření vedení firmy příčina zůstává dosud neznámá, pravděpodobná prý je závada na elektroinstalaci.

"Z našich lidí se nikomu nic nestalo, v době, kdy požár vypukl, v prostoru požáru od nás nikdo nebyl. Naši lidé tam dělali inventuru výlisků, požár vypukl v době, kdy odešli na svačinu. Ještě v tom prostoru byli údržbáři, pracující na výtahu, zdá se, že právě jeden z nich se nadýchal kouře a byl převezen do nemocnice," uvedl Vladimír Šulc na facebookové stránce společnosti.

Požár zničil něco přes jeden milión výlisků pro zhruba 200 tisíc modelů. Dále shořela asi tříměsíční zásoba přepravních krabic různých rozměrů. "Naštěstí se hasičům podařilo požár lokalizovat v této horní hale, takže se nedostal do druhé části budovy, novější přístavby, oddělené stěnou původní budovy a propojené se zasaženým prostorem dvěma schodišti a chodbami. Bohužel hrozí zřícení střechy budovy, kde evidentně došlo k poškození armovacích prvků železobetonové konstrukce," pokračuje text prohlášení.



"Celý den jsme se třásli, aby oheň nepronikl do zadní části, ke komponentům modelů. Byl jsem osobně od chvíle, kdy z oken 2. patra začaly šlehat plameny a jedno okno za druhým praskalo a sypalo se sklo, smířený s tím, že jsou zásoby hotové produkce v prvním patře definitivně ztracené, že co nezničí oheň, zničí voda. Kupodivu, když jsme tyto prostory procházeli, byly buď nepoškozené, nebo s relativně malými škodami," dodává.