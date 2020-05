Na deseti či dvaceti procentech obvyklých tržeb jsou nyní menší podniky závislé na každém štamgastovi. Tříměsíční výpadek příjmů pro ně může být likvidační. Některé z nich žádaly o vládní pomoc, ale dosud nepochodily.

Konec nouzového stavu vyhlíží s nadějí v lepší budoucnost restauratér Miloš Doležal, majitel hotelu Racek v Úštěku na Litoměřicku. „V nynější situaci by ale podnikatelům, jako jsem já, prospělo víc informací. Chybí přesné a jasné instrukce, jak a za jakých podmínek otevřít provoz. Člověk musí prostě složitě pátrat sám,“ říká.

O své společnosti, která zahrnuje rovněž uzavřenou kavárnu v Litoměřicích, říká, že je doslova zmražená. A to i přes nepatrný prodej přes okénko. „Těžko lze odhadnout budoucí chování klientů, přesto chci v hotelu udržet všech deset zaměstnanců. Nejdříve zůstala doma na 60 procentech polovina z nich, nyní už jen dva,“ popisuje nelehkou situaci Doležal. Jak říká, za uplynulé tři měsíce skončí v minusu, ale doufá, že lidé budou po uvolnění opatření jezdit víc po České republice a hotel se zaplní.

Na vládní pomoc Kurzarbeit se zatím nemůže spolehnout ani Zbyněk Vondráček z Pivního baru Hříbek v Žatci. „Sice jsme o ni žádali, ale když se nic nedělo a já se začal pídit po informacích, dozvěděl jsem se, že v žádosti byly nějaké chyby. Tak jsem ji poslal znovu a stále čekám,“ vysvětluje.

Jeho dva zaměstnanci jsou tedy zatím doma, existence podniku je ale podle něj ohrožena. „Jediným štěstím je, že jsme ve svém a neplatíme nájem. Prodej piva okénkem do PET lahví přináší jen asi deset procent obvyklých tržeb,“ krčí rameny.

Prodej piva z okénka do PET lahví podniky neuživí

Otevření vyhlíží i Michaela Patíková z Kovářské na Chomutovsku, která se se svojí Hospůdkou U Seifertů dostala do kuriózní situace. Otevřela ji totiž 1. března a ani ne za dva týdny už musela zavírat. „Zaměstnance naštěstí nemám, manžel chodí normálně do práce. Přes okénko prodávám pivo do džbánku či petek, k tomu nabídka rychlého občerstvení. Ale na obživu to v tuto chvíli není, jsou to desetinové tržby,“ dokládá. Přesto pevně věří, že podnik přežije. Nyní vyhlíží hlavně dobré počasí pro venkovní zahrádku.

Rodinnou firmou bez zaměstnanců je i Hospůdka Na Hřišti v Děčíně. Hana Mrázková tam točí převážně pivo. „Stěží se dostanu na dvacetinu obvyklých tržeb. Uvidíme, jak se zachovají zákazníci po uvolnění opatření, musím být optimistka,“ věří.

Facebookové hodnocení klientů na její hospůdku je velmi pozitivní včetně nadšených svatebčanů, kteří zde měli hostinu. I to ji drží „při životě“.

Majitel podniku Hotel&Restaurant Pod Kaštany v Krupce na Teplicku Jiří Mareš využil nuceného uzavření k pracím, které dosud nestíhali. „Otevřeno máme totiž každý den v roce, proto jsme nyní zrekonstruovali kuchyň, modernizovali vybavení pokojů, malovali či renovovali zahradní nábytek. Ze zaměstnanců nikdo odejít nemusel, nicméně třeba servírky zůstaly doma na 60 procentech. Lidi si ale chci ve firmě udržet,“ předesílá Jiří Mareš.

Prodej jídel a nápojů přes okénko odmítá, i když by zájem byl. „Práce v podniku by takový prodej ani neumožnily. Samozřejmě už vyhlížím konec opatření,“ uzavírá s nádechem optimismu Jiří Mareš.

Stovky litrů piva museli vylít

Spolumajitel Hospůdky Eden v ústeckých Doběticích Lukáš Konečný říká, že mu po nuceném uzavření zůstalo přes 2000 litrů piva. „Něco jsme prodali z okénka a do PET lahví pod cenou, část jsme zákazníkům rozvezli. Kolem 700 litrů jsme ale museli vylít. Jako majitel společnosti s ručením omezeným jsem stát o pomoc ani nežádal,“ zmiňuje. Jeho hospůdka alespoň prodávala přes okénko pivo a grilované speciality.

Sto procent obvyklé mzdy platí svým zaměstnancům provozovatel Restaurace Veronika v Mostě Milan Peroutka i přesto, že jeho podnik je na dvaceti až třiceti procentech tržeb. „Samozřejmě to prodej přes okénko nedožene, i občerstvení se prodává minimálně. Aspoň že už se můžeme připravovat na otevření,“ říká. I on zatím čeká na peníze z programu Kurzarbeit. „Ověřoval jsem si, že jsem vše v pořádku vyplnil. Úředník přisvědčil, ale zatím nic nedorazilo.“

Český svaz pivovarů a sladoven vyzval vedení měst a obcí, aby maximálně podpořily otevírání restauračních zahrádek. Restaurace a hospody musely po vládním rozhodnutí zavřít 12. března. Zahrádky se mohly otevřít v pondělí 11. května. Musí tam lidé dodržovat odstup nejméně 1,5 metru a provozovatelé dezinfikují židle a stoly před každým novým klientem. Při konzumaci jídla a nápojů lidé nemusí mít roušku.

V severních Čechách působí na dva tisíce hospod a restaurací.