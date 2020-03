„Podle rozhodnutí vlády o dočasném zavedení ochrany vnitřních hranic celníci spolu s policisty a hasiči v Ústeckém kraji na čtyřech hraničních přechodech s Německem odbavili od sedmé hodiny ráno v pondělí do úterní půlnoci celkem 21 433 vozidel. Bezkonkurenčně nejvíce řidičů přejelo státní hranici na přechodu Krásný Les. Na druhém místě je přechod na Hoře sv. Šebestiána,“ uvedl Jiří Nejedlý z ústeckého celního ředitelství.

Daleko menší zájem byl o hraniční přechody ve Šluknovském výběžku - Rumburk a Jiříkov. Byly otevřeny pro pendlery proto, že výběžek je vklíněn do německého území. Nejmenší zájem byl o přejezd vozidel přes hranici na Cínovci – jenom do 500 vozidel v každém směru.

Nejedlý uvedl, že na všech přechodech hranic ve vozidlech, kterým nebyl umožněn vjezd do Německa nebo do ČR, většinou jel jenom řidič nebo řidič se spolujezdcem. Pouze na Šluknovsku nebylo povoleno vyjet z ČR 16 vozidlům, ale nemohlo vstoupit na naše území jenom 11 pasažérů. Čili ostatní cestující ze zastavených aut mohli přejít hranici.

Přejezd vozidel přes hranice

Od 16. 3. od 7 h do 17. 3. do 24 h

Přechod směr do ČR - směr z ČR

Krásný Les 3660 - 7383

Hora sv. Šebestiána 3190 - 3796

Jiříkov a Rumburk 983 - 1532

Cínovec 421 - 468

Celkem 8254 - 13 179

Zdroj: Celní úřad Ústeckého kraje

Odepření přejezdu vozidel přes hranici

Přechod směr do ČR - směr z ČR

Krásný Les 82 - 37

Hora sv. Šebestiána 1 - 6

Jiříkov a Rumburk 10 - 16

Cínovec 42 - 32

Celkem 135 - 91

Zdroj: Celní úřad Ústeckého kraje