Zkomplikovala vám práci v Česku pandemie koronaviru se vším tím omezením cestování?

Jsme zvyklí pracovat distančně, víc než polovinu projektů máme mimo Švédsko. Ale je pro nás důležité se na místě potkávat se zainteresovanými lidmi a část rozpočtu vždy vyčleňujeme na cestovní náklady. Kvůli Miladě jsme byli v České republice už osmkrát. Je to jen dvouhodinový let, to se nedá srovnávat s Kanadou nebo Čínou, kde také pracujeme.