Pestrobarevné větrníky, malinový čaj, lipa, ale i česnek z Litoměřicka. Takovými předměty z proutěného košíku podarovávají v těchto dnech kandidáti Starostů a nezávislých (STAN) lidi na ulicích severočeských měst. Zkraje týdne navštívili Most, potkávali se s místními na rušné třídě Budovatelů.

Zdroj: DeníkS dárky od politických kandidátů se v Mostě letos poprvé setkala 37letá maminka dvou malých dětí Dana. „Vím, že budou volby. Ale nevím, jestli tam půjdu. Přiznám se, že politiku nesleduju. Ale radím se v tom s manželem,“ prozradila žena. O tom, že brzy budou volby, dobře věděli také dva mladíci, které oslovil předseda krajských STAN Milan Šťovíček z Litvínova.

„Jedině primitivové to nevědí,“ komentoval otázku reportéra Deníku na termín voleb jeden z dvojice mužů, 27letý Martin. Původně chtěl volit někoho jiného než Starosty, Šťovíček mu ale příjemným vystupováním konečné rozhodnutí ztížil. „Podívali jsme se, jak vypadá. Ten, koho chceme volit, by měl vypadat normálně. Když nechceme, aby to tady bylo jak v 90. letech. Jsou tam pořád ti samí lidé,“ hovořil dál muž. Proti srsti mu je ale kandidatura lékařky a senátorky Aleny Dernerové za STAN. „Jde už za několikátou stranu. Kdyby za mnou přišla ona, tak si snad ani ta lipa nevezmu,“ uzavřel Martin.

Reportér Deníku postupně navštíví předvolební mítinky uskupení kandidujících v krajských volbách. K pozvání na setkání lídrů politických subjektů oslovíme 9 námi vybraných uskupení.

Kritéria pro výběr jsme nastavili takto: účast v posledním krajském zastupitelstvu, nebo mít zastoupení v parlamentu. Kromě Pirátů jde o ANO, KSČM, ODS (jdou do voleb s KDU-ČSL), SPD, ČSSD, respektive Lepší Sever, Starosty a nezávislé a TOP 09 pod hlavičkou koalice Spojenci pro kraj.

Následně porovnáme lídry

stran v jejich vystupování, komunikaci s lidmi, oblékání a

v dalších aspektech.

Mostečané reagovali na kontaktní kampaň Starostů většinou vstřícně. Ne všichni si ale vzali, co jim nabízeli. Jedna paní například odmítla česnek s tím, že má svůj ze zahrady. Kandidáti si v pondělí odpoledne dali v rozdávání krátkou pauzu u burčáku z Chrámců ve vinotéce U Divocha. Tím vlastně splnili jeden z bodů svého programu, podporu regionálních produktů.

„Není člověka, který by se zalíbil všem,“ komentovala mladíkovy výhrady ke své osobě Dernerová. „Strany mě oslovují samy, abych za ně kandidovala, nevtírám se jim. A já si vyberu tu, kde si myslím, že se ti lidé chovají slušně. Za STAN jsem i v Senátu, proto jsem se rozhodla podpořit kolegy z regionu,“ dodala lékařka z Mostu, která se považuje za patriotku. „Kdybych to město neměla ráda, ani bych nekandidovala. Vykašlala bych se na všechno, jenom bych ordinovala a měla volno,“ dodala Dernerová, která ráda ve chvílích volna se svým mužem běhá na Matyldě.

Mají napilno

Starostové mají momentálně napilno. „V pracovním týdnu děláme tři až čtyři podobné akce ,“ řekl k nynějšímu harmonogramu kandidátů STAN jejich krajský tajemník Radek Lekner. „A o víkendu navštěvujeme společenské, kulturní a sportovní akce tam, odkud jsou naši kandidáti,“ dodal tajemník.

Lídrovi STAN Filipu Ušákovi z Benešova nad Ploučnicí se v Mostě líbilo. „Přijde mi velice zajímavý. Obdivuji Zlín za tu jeho unikátní baťovitost. A Most je myslím dělaný na podobném principu, jen o třicet, čtyřicet let později. Věřím, že jednou z něj bude nesmírně zajímavé město, které využije potenciálu nejrůznějších architektonických zajímavostí,“ vyznal se Ušák.

Svěřil se, že když začínal randit se svou partnerkou, ještě jako benešovský starosta, udělali si spolu pěkný výlet na brusle na jezero Matylda a pak do kina Kosmos. Toto pondělí si lídr ještě před kontaktní kampaní nenechal ujít návštěvu zbrusu nově otevřeného jezera Most. Po procházce centrem Mostu si s kolegy ještě jel prohlédnout problematické litvínovské sídliště Janov.

31letý Ušák je zdaleka nejmladším kandidátem na hejtmana v Ústeckém kraji. Za hendikep ale své mládí nepovažuje. „Naopak díky tomu, že jsem mladý, mám obrovské množství energie, jsem schopný pracovat ve dne v noci. Neztratil jsem ještě iluze ani elán, i když se v regionální politice pohybuji zhruba už deset let. Za tu dobu mám, myslím, slušné penzum zkušeností, možná i v porovnání s ostatními lídry. Řídil jsem veřejnoprávní subjekt, sepisoval řadu dotací,“ vypočítal Ušák.

A proč vlastně Starostové rozdávají lidem mimo jiné česnek, který je i symbolem jejich předvolební kampaně? Nepovažují si ho jen kvůli zdraví, ale i jako spolehlivou ochranu proti upírům. A to zejména takových, kteří podle partaje sedí v české vládě. STAN sázejí na známé tváře z komunální politiky. „Z té dokážeme přenést ty věci do kraje,“ je přesvědčený Šťovíček. „Což je v podstatě taky komunál,“ uzavřel předseda krajských STAN.