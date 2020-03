Pacienti, u kterých byl Covid19 nově diagnostikován během pátku, byli doposud v domácí karanténě. Do té je hygienici umístili z preventivních důvodů. Po pozitivním testu je zdravotníci převezli na infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice.

"Jedná se o 12letou dívku z rodiny muže z Děčína, který se vrátil z lyžařské dovolené v Benátsku, byl mezi třemi prvními potvrzenými nakaženými a byl převezen v neděli 1. března z Ústí nad Labem do Nemocnice Na Bulovce. Infekce byla prokázána také u 50leté ženy, která z Itálie cestovala ve stejném voze jako druhá rodina, ve které byly zjištěny předchozí tři pozitivní případy. Obě ženy byly testovány preventivně a neměly žádné potíže. Další ze 16 včera odebraných a do laboratoře z ústeckého oddělení zaslaných vzorků mají výsledek negativní," sdělil primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý.

Z jarních prázdnin v Itálii se vrátili zaměstnanec stavební společnosti Lukáš Nosovský a učitelka Michaela Lukešová z Teplic. Byli v jižním Tyrolsku, po dohodě se zaměstnavateli a hygienickou stanicí, kterou o svém návratu už informovali, zůstanou nyní 14 dní v domácí karanténě.

Do Itálie jeli, protože už to měli v předstihu zaplacené. „Nechtěli jsme to rušit, cestovní kancelář by nám nevrátila žádné peníze,“ řekl Nosovský. Denně sledovali, jak se to u nás v Česku kolem koronaviru vyvíjí. Teď budou muset zůstat doma, nakoupí jim kamarádi a nechají jim tašky za dveřmi, aby si to mohli převzít. „Cítíme se oba zdraví, trochu máme rýmu. Jinak je vše v pořádku,“ řekl Nosovský. „Hotel byl z půlky zaplněný, sjezdovky poloprázdné. Jinak v Itálii nejde poznat, že by se něco okolo koronaviru dělo,“ dodal.

Od soboty 7. března se změní způsob odběrů. Zatímco doposud museli lidé, kteří měli na onemocnění podezření, do nemocnice, nyní stačí kontaktovat lékaře nebo hygieniky, kteří rozhodnou o vyslání zdravotnického týmu. Ten bude vybaven ochrannými pomůckami, pak provede domácí odběr. "Zajišťujeme vozidlo s řidičem, kteří vyzvednou zdravotníka. Vyjíždět budeme z Děčína, Ústí nad Labem a Chomutova," uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník s tím, že k domácím odběrům nebudou využívány výjezdové sanitky.