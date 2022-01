Ohlášené shromáždění s názvem Život bez podmínek svolalo hnutí Chcípl pes. Odpolední akce vyvrcholila okružním pochodem centrem města, kde účastníci skandovali například „hanba vládě,“ „omikron je rýma“ či „roušky dolů“ a pískali na píšťalky. „Dali jsme ostatním najevo, že nejsou sami v této situaci. Chtěli jsme spojit lidi, kteří mají na věc podobný názor, a myslím si, že v tomto ohledu akce splnila očekávání. Lidi se potkali a mohli si sdělit své příběhy a to, jakou odezvu v okolí mají jejich postoje,“ sdělil Deníku ohlašovatel demonstrace Marcel Huml. Most byl podle něj pro protest vybrán proto, že je díky dobré poloze v Ústeckém kraji snadno dostupný pro lidi z okolních měst a obcí.

Na pódiu na náměstí vystoupili řečníci z řad pedagogů, hasičů, zdravotníků a mládeže. Například dětská lékařka Veronika Dobiášová upozornila, že od března 2020 s kolegy pozoruje výrazný nárůst obezity u dětí, případů úzkostných poruch, sebepoškozování a poruch příjmů potravy. Podle pediatričky série lockdownů narušila psychosociální vývoj dětí. „Mají problémy v komunikaci mezi sebou a s dospělými," uvedla. Členka Paralelní lékařské komory Karen Pumprová se mimo jiné svěřila, že očkování dětem v žádném případě nedoporučuje.

Původně chtělo hnutí demonstrovat proti záměru zavést v ČR povinné očkování. Téma ale změnilo poté, co vláda od povinného očkování ustoupila. Jeho odpůrci to na náměstí v Mostě ocenili, ale varovali před novelou pandemického zákona, o které bude hlasovat parlament. „Pandemický zákon omezí naše práva a svobody. Musíme se mít na pozoru," upozornil právník a aktivista Jindřich Rajchl.

Platnost pandemického zákona se má prodloužit do léta 2023. Novela počítá s možností omezit provoz všech druhů provozoven, trhů, sportovišť i školských či vzdělávacích zařízení pro děti od tří let. Nová regulace by se týkala také kulturních a zábavní zařízení, včetně zámků, ZOO a pořádání slavností.

Na demonstraci v Mostě přišli dát najevo své obavy i někteří záchranáři z Ústeckého či Plzeňského kraje. „Kvůli té vyhlášce o povinném očkování byl na nás v práci vyvíjen nátlak. Je nás několik, kteří jsme proti povinnému očkování a proti pandemickému zákonu, protože víme, že to nebude jednoduché, pokud se tento zákon prodlouží," sdělil Deníku v davu profesionální hasič, který kvůli obavám z postihu nechtěl říct své jméno. Dodal, že není popírač účinku vakcíny, ale že on sám raději spoléhá na svou imunitu.

Po proslovech dav vyrazil na pochod od obchodního domu Central k městské sportovní hale a zpět na náměstí, kde protest skončil českou hymnou.

Celé shromáždění monitorovala policie. „Nezaznamenali jsme žádné narušení veřejného pořádku," řekla krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Stejné sobotní demonstrace hnutí svolalo do Ostrova, Hradce Králové a Klatov. Byly součástí lednového protestu, který má pokračovat v dalších městech.

V dočasně zavřeném mosteckém hotelu Cascade začne očkování proti covidu

V Mostě se za poslední dva týdny epidemiologická situace podle statistik zhoršila. V pátek přibylo 114 nových případů onemocnění covidem, z toho 8 nově nakažených bylo v rizikové věkové skupině nad 65 let. Během sedmi před mosteckou demonstrací přibylo 743 nově potvrzených případů. Očkováno alespoň jednou dávkou je v Mostě 59 procent obyvatel.

Mostecká demonstrace se konala nedaleko nového očkovacího místa, které se otevřelo ve středu 19. ledna v přízemí dočasně uzavřeného hotelu Cascade. Vakcínu tam zatím dostaly téměř dvě stovky lidí. „Očkujeme i bez registrace," sdělila zdravotnice z centra, které očkuje jen dospělé. Otevřeno je v pracovní dny a v sobotu.