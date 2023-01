Na setkání s veřejností tehdy vstřícně odpovídal, vtipkoval, na jeho počest byl na návsi vysazen strom. Že má Miloš Zeman v Lišanech obrovskou podporu, bylo tehdy zřetelně znát, nebyl slyšet žádný hlas jeho oponentů. „Jsou tu asi rozumně myslící lidé. Věřím mu. Strašně si ho cením. I když mu pusa někdy ujede, ale každý máme své. Má to v hlavě srovnané, dělá dobré věci. Velice si ho vážím,“ vysvětlovala tehdy jedna z účastnic, proč má v obci Zeman takové volební zisky. „Důvěřujeme mu. Když něco řekne, tak to dodrží. A dělá to dobře,“ přidal se v roce 2018 další podporovatel.

První lidé si vybrali svého prezidenta, o volby v drive-inu nebyl zájem

A některé jeho kontroverzní kroky a rozhodnutí, nepravdivé výroky? „To, co si myslí, to řekne. Ostatní to nedokážou, bojí se,“ měl v roce 2018 jasno jeden z jeho voličů. A že jich v Lišanech před pěti lety byla drtivá většina.

V Lišanech stále roste strom, který tam v roce 2018 zasadili při prezidentově návštěvě. Dominantou vzorně upravené návsi je kaplička, hned za ní je požární nádrž. Několik domů v centru vesnice a okolí je prázdných, několik dalších je viditelně zdevastovaných a vybydlených. Řada dalších domů je ale naopak krásně upravených a udržovaných.

Nosí prasečák hlasy?

Zeman je v Lišanech oblíbený pořád. Ani po pěti letech tam na „svého“ prezidenta nezapomněli. „Lidé ho tu prostě mají rádi. Plní sliby. Co řekne, to udělá. S jeho vládnutím jsem spokojená,“ říká mi nedaleko návsi žena, která právě venčí psa. „Volil jsem ho. A jsem spokojený. Je to prostě takový lidový prezident. Nebojí se. Ať tam bude kdokoli, stejně bude mít chleba dvě kůrky. Ale on je takový lidský, co si myslí, to řekne, nepředstírá,“ přidává se na návsi jeden z voličů Zemana. „Ano, občas když mluví sprostě nebo dělá nějaké jiné nevhodné věci, to se mi nelíbí, to by prezident neměl. Ale prostě to k němu patří,“ dodává.

„Středem“ vesnice se 165 obyvateli je malý obchůdek na návsi, okolo něj to žije, místní se u něj scházejí. Je poslední, který v obci vydržel. Další obchod a hospoda už jsou zavřené. Když procházíme Lišany, střídají se pěkně upravené a opravené domy s těmi méně vzhlednými. Po volbách, které se rychle blíží, nikde ani památky. Žádné plakáty, nic, co by napovídalo, že se bude vybírat hlava státu.

V Lišanech na Žatecku má prasečák koncern Agrofert. Zaměstnanci jsou tam prý spokojení. Velké podpoře se tak v Lišanech těší také Andrej Babiš.V parlamentních volbách tam získal 50, předtím dokonce 60 %.Zdroj: Deník/Hynek Dlouhý

Když dojdeme kolem bytovek na okraj vesnice, narazíme na velký prasečák. Ten je součástí společnosti Animo Lišany, která patří do holdingu Agrofert a zaměstnává řadu lidí z obce. Ostatně zakladatel Agrofertu Andrej Babiš se v Lišanech také těší obrovské podpoře. Při minulých parlamentních volbách tam ANO získalo 50 %, předtím dokonce 60 %. „Lidé mu tady věří. Mají ho rádi. Také se nebojí nikoho a říká věci tak, jak jsou. Hodně lidí je tady zaměstnaných v prasečáku, jsou tam spokojení, s podmínkami i penězi, tak mu věří,“ říká muž před obchodem. Andreje Babiše bude také volit. „Jde jim po krku. Je přímý, asi ho budu volit,“ říká další muž.

„Babiše? Ne. Já dám hlas Danuši Nerudové, chci tam ženu,“ je slyšet po chvíli na jiné straně návsi. Další ženu volby nezajímají. Nedaleko ale opět potkáme podporovatele Andreje Babiše. „Je tu s ním spokojenost. Říká, jak to je. Nebojí se,“ přidává svůj pohled muž kolem padesátky.

Vždycky jinak

Ze šesti Deníkem oslovených lidí v obci čtyři řekli, že budou volit Andreje Babiše. Jeden Danuši Nerudovou, jeden už ví, že k volbám nepůjde. A jak to v obci při prezidentském výběru dopadne podle starosty? „Nedokážu říct. Je to každého věc. Ale myslím si, že je důležité, aby volba byla dobrá pro lidi, pro obec,“ říká Miroslav Lešák.

I podle starosty, jehož obec má průměrný věk obyvatelstva 37,7 roku, může podnikání Agrofertu také souviset s dlouhodobou oblibou hnutí ANO v obci. „ANO tu volilo hodně lidí. Agrofert tu má velký prasečák, zaměstnává lidi z obce, lidé jsou tam spokojení. Tak asi Andreji Babišovi věří, možná i proto tu má takovou podporu,“ pokračoval.

Připomeňte si návštěvy prezidentů v Ústeckém kraji. Byli tu Zeman i Klaus

Bude Andrej Babiš v Lišanech dominovat? „To opravdu nedokážu říci. Musíme si počkat. Pravděpodobně tu opět bude mít silnou podporu, ale může přijít překvapení. Uvidíme,“ dodal Miroslav Lešák. Svoji volbu neprozradil.

V Lišanech lidé vždy volili trochu jinak, než jaké byly výsledky ve zbytku republiky. Při volbách do parlamentu v roce 1996, kdy většina Čechů volila ODS a ČSSD, tam vyhráli Sládkovi republikáni (37 %). O dva roky později získali 43 %, v roce 2002 dokonce 45 %. V dalších letech se Lišany vyznačovaly výraznou podporou komunistů, v roce 2006 je volila třetina obyvatel.