FOTO, VIDEO/ Na Klínovci se v sobotu 4. prosince poprvé roztočila lana pro letošní zimní sezonu. První lyžování tu mělo dvě podoby. Zatímco v dolní stanici u dojezdu sjezdovky Dámská se dalo chvílemi opalovat na sluníčku, na samotném vrcholu Klínovce čekala po vystoupení z lanovky na návštěvníky mlha. Žádná panoramata se nekonala. Přečtěte si, jak to tam vypadalo. Mluvili jsme tam s návštěvníky, s obsluhou na pokladně. Podívejte se na fotky, třeba se na některých najdete.

Zahájení sezóny na Klínovci, sobota 4. prosince 2021 | Video: Deník/Petr Málek

Žádná panoramata se v sobotu ráno na vrcholu Klínovce nekonala. „To ale vůbec nevadí. Hlavně, že stojím na lyžích a už to frčí,“ lebedil si muž, který vyjel k vrcholu Klínovce do výšky 1244 metrů nad mořem v sobotu lanovkou mezi prvními. Teploty v tu dobu byly pod nulou. Kdo by se odtud chtěl vydat pěšky podle rozcestníku, musel by ho nejprve „ohodit“ horkým čajem, aby si mohl přečíst, kudy kam. Lyžařům ale mlha ani mráz nevadily. Přesně věděli, kudy vede jejich cesta. Po Dámské dolů do údolí Loučné.