Malé karavany vyráběné v Ústí nad Labem zažívají boom. Pomohla k tomu nejen pandemie koronaviru, ale také zpřísňování emisních limitů u motorových vozidel. Společnost Carox+ vyrábí hned několik modelů včetně menší sportovní verze. Zájemci si mohou karavan také půjčit a tím i vyzkoušet. Malé obytné vozy jsou oblíbené také v zahraničí, řekl ČTK za firmu Cyril Beňa.

Vývojář Cyril Beňa a spolumajitelka společnosti Carox+ Lenka Minárechová v mini karavanu. | Foto: ČTK

„Vzniklo to tak, že jsme si od jiného výrobce koupili prázdný skelet a do toho jsme navrhli interiér, a rozšířilo se to tak, že jsme začali vyrábět sami,“ uvedl k začátkům Beňa. Karavan si lze zakoupit přímo v Ústí nad Labem nebo u prodejce v Praze. Další prodejci jsou v Nizozemsku, Polsku, Německu, Rakousku a na Slovensku. Za poslední tři roky se poptávka zvedla asi o 40 procent. „Co možná ještě pomohlo k výrobě malých karavanů, jsou emise. Auta z důvodu snižování emisí snižují tažnou sílu na tažné zařízení,“ uvedl Beňa.

Výrobě se společnost věnuje 11 let, od té doby se prodaly stovky jejích vozidel. „Nejprve vznikne grafický návrh, jak bychom si to představovali, a na základě toho vznikají všechny technické výkresy, které jsou do výroby potřeba,“ popsal začátek procesu Beňa, jenž ve firmě zároveň působí jako vývojář. Zákazníci mají na výběr ze čtyř modelů a pátý je v procesu. „Upravili jsme ještě jeden nejmenší model, který nabízíme,“ doplnil Beňa.

Po vyhotovení technických výkresů se přistoupí k výrobě podvozku, na něj se přidělá konstrukce samotného karavanu složená z několika částí. „Zákazník si může vybrat barvu, design, jestli chce bílé stěny nebo dřevodekor,“ podotkl vývojář. Upozornil, že není potřeba využívat externí zdroj energie, dodává ji baterie a solární panel. Vnitřek se odvíjí od jednotlivých modelů i požadavků zákazníků. Kromě postele a úložného prostoru jsou v nabídce obytné vozy s topením, lednicí či dřezem. Ceny se pohybují zhruba od 210 do 550 tisíc korun. Do cen se nicméně promítlo zdražování, jen loni firma zvedla ceny třikrát. Nejvíc podle Beňa zdražily dřevěné překližky.

Karavany k zapůjčení jsou letos zamluvené na celou letní sezonu. „Rezervace jsou možné na červen a druhou polovinu září,“ uvedla jednatelka Lenka Minárechová. Půjčovné na noc vyjde na 500 až 1500 korun. „Někteří zákazníci si půjčují i na celý měsíc, většinou s nimi jezdí do Norska, do Švédska,“ řekla Minárechová s tím, že v severských zemích mohou lidé karavan zaparkovat téměř kdekoli. Zájem o půjčení karavanu mají i Němci. „Malých karavanů a půjčoven malých karavanů není moc,“ dodala.