„V průběhu noci provedli hasiči v obci Mezná na Děčínsku něco, co si do té doby nikdo v naší republice zřejmě neuměl ani představit. Úkolem všech přítomných jednotek bylo před frontou neúprosného korunového požáru uchránit obec, která je ze všech stran obklopená lesem,“ popsali hasiči na Facebooku přípravu.

ONLINE: Požár v Českém Švýcarsku stále zuří, hasí i letadla z Itálie

„Celý večer se hasiči chystali, zmapovali veškeré vodní zdroje, natahali hadice, v zádech měli velkokapacitní cisterny Záchranného útvaru a do půlnoci čekali na přicházející rudou záři. Pak nastalo peklo. Oheň dorazil,“ pokračovali v popisu.

Hasiči obec bránili přibližně dvě hodiny. Ani tisíce litrů vylitých do lesa však nepomohly. „Hasiče ohrožoval jak žár přímo z požáru, tak všudypřítomný padající popel s kusy žhavých větví a stromů. Obec Mezná musela být ponechána napospas osudu. Hasiči se stáhli zpět do bezpečí.“

Zdroj: Jan Mühlstein

Přímo na Mezné zasahují dobrovolní hasiči z Hrobu na Teplicku. „Byli jsme připravení na to, že to přijde. Ale to, co jsme pak viděli, bylo mnohem horší. Měli jsme nabranou cisternu vodou, připravené hadice. Pak ale začalo foukat a už se to nedalo vydržet. Museli jsme couvnout před ohněm o kus dál,“ informoval přímo z místa dění velitel jednotky Karel Hirsch.

„Stáhli jsme se na parkoviště, kde jsme vyčkali na lepší situaci, nedalo se v noci nic dělat. Brzo ráno jsme pak viděli hořet domy. Naši kluci u nich byli mezi prvními. Dvě hodiny v kouři s maskou na obličeji a kyslíkem na zádech. Pak střídání. Saháme si tu na své fyzické dno, ale nepřestáváme bojovat s ohněm,“ doplnil.

Zatím není jasné, kolik domů na Mezné ohni podlehlo. Objevují se informace o šesti až deseti. „Ověřené mám tři domy, ale kolik jich ve skutečnosti bude, to se teprve uvidí. Nyní probíhá průzkum a zjišťování škod,“ oznámil místostarosta Hřenska Robert Mareš.

Podle něj je situace na místě značně nepřehledná a těžko se odhaduje, jak velká plocha lesa je zasažená. „Mezná je nyní plně zásobovaná vodou. Situace se ale začíná zhoršovat, protože se začíná opět zvedat vítr. V noci to byl déšť jisker a ohně,“ popsal v úterý dopoledne místostarosta. „Nejdůležitější je pro nás ale ochrana lidí a majetku,“ dodal.