Zdroj: DeníkÚstecké veřejnosti jste znám jako osobnost, která objevila nový druh brouka. Mohl byste to trochu dovysvětlit? Prý to zase není tak neobvyklé…

Opravdu není. Za svůj život jsem objevil již stovky pro vědu nových druhů hmyzu, a to v různých částech světa, zejména v Číně, Indii, Malajsii a na Madagaskaru. Objevit nový druh může vlastně každý, kdo se nachází ve vhodnou dobu na správném místě, především v neprobádaných tropických končinách. V relativně dobře prozkoumané Evropě je to již těžší. Jinou otázkou však je takový druh popsat v mezinárodní vědecké publikaci a tím ho vlastně představit světové veřejnosti. To není možné bez mnohaleté zkušenosti a dokonalé znalosti příslušné skupiny, abyste poznal, že máte před sebou skutečně nový druh. A takové dovednosti sbíráte desetiletí.

Čili představa entomologa, který běhá po světě oblečený jako Indiana Jones a mává síťkou na motýly, je zcela zcestná?

To mě rozesmálo. Je i není, ovšem nahrál jste mi pěkně. Pro určitou část mých kamarádů neentomologů mám opravdu přezdívku Indy, právě podle zmíněné postavy. Dali mi ji, když jsem jim vyprávěl, jak takové expedice probíhají a co vše při nich zažíváme. Tedy žádný all inclusive, spíše odlehlá, často v dnešní době již i nebezpečná místa co nejdál od civilizace. Ale ta síťka tam skutečně být může, záleží, jakou skupinou hmyzu se zabýváte. Budete-li studovat denní motýly, tak se bez ní neobejdete. Pro noční motýly zase využijete světelný zdroj, na který vám v noci přiletí.

Cestující rozplakala ústeckého řidiče MHD. Dala mu dárek k Mikuláši

Jak tedy dnes, v době digitální, vypadá entomologický výzkum?

Dost sofistikovaně. Na zahraničních expedicích máme terénní automobil až po střechu zarovnaný nejrůznějšími pomůckami a přístroji. Jsou to především zařízení, která nám pomohou přilákat hmyz, ať již je to zdroj světla, na který se slétá v noci, nebo nejrůznější nárazové pasti. Pro studium života ve svrchní vrstvě půdy používáme speciální prosívadla, získaný materiál se poté separuje na dalších přístrojích. Po práci terénní přichází práce laboratorní, mnohem zdlouhavější a na první pohled méně zábavná. Při ní se neobejdete bez dobrého mikroskopu. Pokud děláte statistické analýzy populací, už vám ani nestačí obyčejná kalkulačka, pro složité výpočty zadáváte data do výkonných počítačů.

Entomolog Miloš Trýzna z Ústí nad LabemZdroj: se souhlasem Miloše TrýznyV poslední době je vaše jméno spjaté s ostrovem Madagaskar, oč se přesně jedná?

Ano, Madagaskar se stal opravdu mojí velkou láskou, byl jsem tam již desetkrát. Máme tam ve spolupráci s místní univerzitou a ministerstvem dlouhodobý výzkumný projekt, zaměřený na výzkum diverzity hmyzu v národních parcích a rezervacích. Získané výsledky porovnáváme s již zničenou krajinou. Do terénu vždy bereme malgašské studenty, snažíme se je vzdělávat, vysvětlovat jim jednotlivé procesy probíhající v přírodě. Tu edukaci považuji obecně za naprosto zásadní. Vedeme tam i diplomové a disertační práce, ale covidem a omezenou možností cestovat bylo vše přerušeno.

Co konkrétně během projektu hledáte, mohl byste to vysvětlit pro úplné laiky?

Hledáme vztahy v ekosystémech, vazby jednotlivých druhů hmyzu na konkrétní prvky přírodního prostředí. Zkrátka se snažíme poukázat na to, jak je nezničená krajina člověku prospěšná. Toto je v obecné rovině samozřejmě známo již dlouho, my se to jen snažíme dokladovat tvrdými vědeckými daty. Třeba spočítat, že na dané nezničené lokalitě žije x druhů hmyzu. Pokud si ji zničíte, zůstane vám z nich tak maximálně pět procent. A vysvětlujeme, v čem je hmyz užitečný a proč se bez něj neobejdeme. Na Madagaskaru, na rozdíl například od amazonského pralesa, již byla naprostá většina původních lesů zničena. Malgaši to v podstatě vědí, ale jelikož patří k nejchudším z celého světa, mnohdy nemají moc na vybranou. Vypalují les za účelem krátkodobé zemědělské produkce. Dovedete si představit, že na Madagaskaru, který je v podstatě stejně velký jako Francie, zuří ve stejný okamžik 55 tisíc lesních požárů? Je to začarovaný kruh.

Krásu vraků a tatrovek ukazuje ústecký fotograf v nových kalendářích

To je opravdu smutné. Ale nějaká krátká legrační příhoda z vašich cest by nebyla?

I když jsme vědci, jsme veselí lidé a o humorné příběhy opravdu nemáme nouzi. Byli jsme v Národním parku Zombitse na jihu Madagaskaru. Je tu dost nebezpečno, proto jsme si najali ozbrojený doprovod. Jednou jsme se chtěli vykoupat v menší řece, což nám náš ozbrojený přítel vřele doporučil. Voda byla sice kalná, ale jiná nebyla a osvěžení v tom žáru přišlo vhod. Při koupání nás člen ochranky usilovně hlídal a dokonce si samopal sundal z ramene do pohotovostní polohy. Koupel jsme si řádně užili. Po očistě jsme mu nabídli, že i on se na oplátku může klidně vykoupat, že mu ten samopal pohlídáme. Úplně se vyděsil, do takovéto vody plné krokodýlů by prý nikdy nevlezl! Jeho bezelstný úsměv nás ihned odradil od kladení jakýchkoliv pro něho jistě nepochopitelných otázek.

Tento výzkum je už vlastně vrcholná vědecká práce. Jaké byly vaše začátky?

Na to vzpomínám opravdu rád. Jako dítě jsem vyrůstal v Harrachově v Krkonoších u prarodičů, kteří měli dům obklopený přírodou. Jako kluk jsem sbíral nejrůznější živočichy a samozřejmě je nosil do baráku. Babička mi v tomto směru dovolila zcela vše, tedy skoro vše, snad jen s chycenou užovkou jsem v posteli opravdu spát nemohl. S přibývajícím počtem donesených vzorků však rostly i útěky chycených kamarádů a trpělivost babičky již nebyla tak bezbřehá. Když mi bylo asi šest let, děda mi za účelem zkoumání postavil malou dřevěnou chaloupku, mou první opravdovou přírodovědnou laboratoř. Byl jsem na ni neskutečně pyšný a nikdo do ní nesměl vstoupit bez mého souhlasu. Tam to všechno začalo.

Co dnes považujete za svůj největší úspěch?

Určitě je to mezinárodní projekt na Madagaskaru. Celý jsem si ho vymyslel a sám obhájil. Největším úspěchem je určitě to, že se mi podařilo obklopit se zajímavými a inspirativními lidmi, navzájem se nenecháme vůbec vydechnout. Stále něco řešíme, píšeme publikace, vylepšujeme technické vybavení pro práci, organizujeme expedice a přemýšlíme o dalších projektech a výzkumech. A to je můj hnací motor.

Miliardy pro kraj jsou zas o krůček blíž, podobný program už nebude

No a co dělá entomolog ve volném čase, sportuje, kouká na filmy, nebo se věnuje broučím mutacím?

Dobrá otázka. Znáte to pořekadlo „kovářova kobyla, ševcova žena…“ A já dodávám i entomologa sbírka… Totiž, rovnám a určuji sběry hmyzu pro nejrůznější světová muzea, ale sám na svou vlastní a dnes již rozsáhlou sbírku čas nemám. Přitom by to tak potřebovala! Takže ve volných chvílích opět entomologie, určování hmyzu a psaní článků. Baví mě ale třeba i treking a v podstatě jakýkoliv pobyt v přírodě. A pokud sundám pohorky, s chutí si zajdu do skvělého ústeckého či děčínského divadla.

Mimochodem, co vás vlastně přivedlo na cestu entomologa? Osobně si pamatuji, že v románu Ludvíka Součka Cesta slepých ptáků se hovořilo o jeskynních broucích a dva moji kamarádi ze základky tímto inspirováni lezli do kdejaké díry a hledali leptoderiny. Jak jste to měl vy?

Myslím, že snad úplně každý člověk musí být ovlivněn nějakou knihou, samozřejmě pokud čte. Mě určitě ovlivnily dvě knihy. Předně kniha Josefa Mařana Naši brouci s krásnými ilustracemi Františka Procházky. S touto knihou jsem spal několik let v posteli, a i dnes se k ní s nostalgií vracím. Ale Nejkrásnější brouci tropů od Jaroslava Mareše a Vlastimila Lapáčka, to byl úplně jiný svět! Jsou zde popsány výpravy za tropickými brouky snad do všech kontinentů. Dodnes ji znám skoro zpaměti, hltal jsem každý odstavec a toužil zažít dobrodružství jako prvý z autorů, kterého jsem mimochodem znal osobně. Tehdy jsem si opravdu nedovedl představit, že se mi to také jednou podaří.

Na závěr, jaké máte plány do budoucna, ty vědecké i ty osobní?

Odpovím trochu jinak. Po pravdě bych si nyní nejvíce přál, aby tahle podivná covidová doba co nejdříve skončila a svět se v těch dobrých věcech opět vrátil do dřívějších kolejí. Tato doba nás rozdělila, lidé přestali věřit. Věřit politikům, vědeckým poznatkům, věřit sami sobě. Přál bych si, abychom dokázali táhnout za jeden provaz, abychom byli méně sebestřední, méně sobečtí a nehleděli pouze na své osobní zájmy. Tohle mě dost trápí. Pokud bych k tomu připočetl ještě pevné zdraví pro mě a mé blízké, tak by mi to bohatě stačilo. Jsem v podstatě skromný člověk.

Miloš Trýzna, ústecký entomolog

Vystudoval zemědělskou entomologii a fytopatologii na Vysoké škole zemědělské v Praze, studoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Loni dokončil doktorské studium ochrany lesa a entomologie na České zemědělské univerzitě v Praze.

Vede dva zahraniční vědecké projekty: výzkum biodiverzity hmyzu v národních parcích a rezervacích na Madagaskaru a začínající projekt obdobného zaměření v Ekvádoru. Též pracuje na určování již nasbíraného hmyzu v nejrůznějších světových muzeích a institucích.