Velkou očkovací akci v Kadani provázely nesrovnalosti, potvrdila kontrola ministerstva zdravotnictví. Nemocnice však průběh vakcinačního maratonu z 6. a 7. března hájí. Trvá na tom, že vše bylo v pořádku a všech 4100 očkovaných lidí mělo na vakcínu nárok.

Rozsah pochybení ale ministerští úředníci nezveřejnili. „Ve spolupráci s krajem a krajským koordinátorem jsme situaci řešili tak, aby se podobné nesrovnalosti už neopakovaly, ale aby zároveň nedošlo k poškození řádně registrovaných osob,“ informovala Barbora Peterová z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví.

Zástupci resortu nechtěli být konkrétnější. Nesdělili, která pochybení kadaňskému špitálu vytýkají ani jejich rozsah. „Celý postup očkování je řízen metodickým pokynem. V případě nerespektování daných pravidel řešíme každý takový případ individuálně, přičemž je třeba vždy zvážit všechny kroky tak, aby nebyli ve výsledku poškozeni občané, kteří se na dané očkovací místo řádně registrovali. V uvedeném případě jsme podle tohoto postupovali,“ řekla pouze Peterová.

Zástupci kadaňské nemocnice jakákoli pochybení odmítají. „Vše bylo v pořádku, nikdo nebyl očkován mimo systém. Očkování u nás probíhá podle daných pravidel. Všichni, kteří byli naočkováni, na to měli nárok,“ uvedl ředitel špitálu Petr Hossner. „Proočkovali jsme za víkend 4100 lidí. Myslím, že jsme to zvládli dobře,“ dodal Hossner.

O prověřování akce se údajně v Kadani dozvídají z médií, oficiálně prý nemocnice kontaktována nebyla.

Prověřování ze strany ministerstva nechtěl blíže komentovat ani krajský koordinátor očkování Petr Severa s tím, že k akci došlo ještě před tím, než byl jmenován do funkce. Ujal se jí až v závěru března, vystřídal Aleše Chodackého. Podle Severy byly preventivní kroky, které mají zabránit případným pochybením, učiněny plošně po celém kraji.

S nařčením, že se při očkovacím maratonu v Kadani vakcinovali také lidé, kteří na to neměli ještě nárok, přišel předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. V Kadani prý očkovali řadu lidí, kteří nebyli v prioritních skupinách. „Podstatná část vakcín se v Kadani očkovala lidem, kteří nyní vůbec vakcínu dostat neměli,“ uvedl začátkem března Šonka. „Lidí mladších 55 let bylo podle zveřejněných informací naočkováno v Kadani 1400. Je celkem zřejmé, že ve velkém počtu se očkovaly osoby, které být vůbec očkovány neměly. Prostě přijeďte, kdo chcete, a naočkujeme, vše mimo rezervační systém,“ rozčiloval se tehdy Šonka. Akci kritizovala také národní koordinátorka očkování.

I další zdroje Deníku uvedly, že vědí o několika případech, kdy v Kadani dostali vakcínu také lidé, kteří nesplňovali ani věkové parametry, ani nebyli zařazeni do prioritních skupin. Nebyli to zdravotníci, učitelé nebo policisté či hasiči.

Právě na to, že se v případě mladších očkovaných jednalo o učitele, nemocné, hasiče či policisty, se odvolávali v Kadani. Zástupci nemocnice tvrdí, že mohli o víkendu 6. a 7. března už vakcinovat také hasiče či policisty. Podle usnesení vlády to bylo ale možné až několik dní po velké očkovací akci.

Kadaňské očkovací centrum patří mezi ty největší v kraji, více vakcín dosud podali pouze v centru v Ústí nad Labem. V Kadani jsou přesvědčeni, že jejich očkovací místo funguje dobře. „Snažíme se vakcíny co nejrychleji vyočkovat. Okamžitě, jak vakcíny dostaneme, je aplikujeme registrovaným zájemcům. Snažíme se vakcinovat co nejvíce, to je náš cíl, limituje nás ale počet vakcín. Vše probíhá v rámci systému, vakcínu nedostává nikdo, kdo by neměl nárok,“ upozornil Petr Hossner.

V ČR bylo do 14. dubna podáno celkem 2 209 859 dávek vakcín proti koronaviru, dokončené očkování má 768 250 lidí. V Ústeckém kraji prozatím bylo vyočkováno 142 302 vakcín, druhou dávku má 47 620 lidí. V kadaňském očkovacím centru podali prozatím 14 014 dávek, očkování dokončili u 3 677 lidí.