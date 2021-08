Justiční, politické i obchodní pletichy stojí v pozadí případu, který měl ve čtvrtek 29. července na stole Okresní soud v Lounech. Zdejšího advokáta Jana Růžka žaluje krajské státní zastupitelství za křivou výpověď. Měl lhát o tom, že dnešní ministryně spravedlnosti Marie Benešová ještě jako advokátka před 4 roky ovlivňovala v celkem bagatelní trestní kauze pražského krajského soudce Ladislava Koudelku. Měla se s ním znát, a Koudelka měl proto podle Růžka snížit trest jejímu klientovi obžalovanému z krádeže. Růžek v tom samém případu zastupoval spoluobžalovaného, který dostal trest v plné výši.

Muž se prý se spoluobžalovaným ještě před rozsudkem bavil. A ten mu tvrdil, že „to má zařízený“ skrz známost Benešové s Koudelkou. Růžek pak tuto věc zmínil v běžné úřední korespondenci s pražským soudem v březnu 2019, což Koudelku dopálilo. Růžek je přesvědčen, že se nedopustil ničeho protizákonného, žalobkyně je ale opačného mínění. „Jiného lživě obvinil z trestného činu, čímž spáchal přečin křivého obvinění,“ vyčetla obžalovanému státní zástupkyně Andrea Janáková. Růžkovi za to hrozí i několik let vězení. Soudce Koudelka žádá po Růžkovi jako náhradu škody 500 tisíc korun.

Soudce Koudelka na minulém líčení v Lounech koncem června popřel, že by se s Benešovou o sporné věci jakkoli bavil. Ostatně ani by prý neměla páky na to, jak ho ovlivnit, osobně ji prakticky neznal. Ve čtvrtek 29. července k věci vypovídala i sama ministryně. Vysvětlila, že dotyčného klienta obhajovala poprvé, když nemohl její syn, se kterým v té době působila ve společné advokátní kanceláři. Podle Benešové jí zastupovanému muži Koudelka 3. července 2017 snížil trest kvůli pádným argumentům.

„Ve vězení sekal latinu, měl dítě, nevím, proč z toho dělá takové drama,“ poukázala ministryně k Růžkovi. O přestávce prý s Koudelkou vůbec nemluvila, probíhala porada senátu a jeho předseda z jednací síně snad ani nevyšel. „Není v mém stylu navštěvovat soudce po kancelářích,“ doplnila Benešová.

Přestože šlo v pozdější úřední korespondenci také o její nařčení, trestní oznámení podával jen Koudelka. „Já bych to neudělala. Zatěžuje mě, že někam pořád chodím podávat vysvětlení. Dneska jsem někde úplně jinde, tohle jsou věci někdy až směšné,“ komentovala Benešová s tím, že ji ale věc naštvala, protože je to „příšerná pomluva“.

S Koudelkou se ministryně sice osobně neznala, s Růžkem ale ano, dřív byli spolustraníci. Když seděla v parlamentu za ČSSD za Ústecký kraj, Růžek jí vybavil v Lounech poslaneckou kancelář. A tehdy to mezi nimi začalo jiskřit. „My jsme se ideologicky rozešli, každý měl jiné názory. Tady v ČSSD vzniklo zajímavé prostředí a já jsem se s tím neztotožňovala,“ ohlédla se Benešová za dřívějším politickým působením v severních Čechách.

Podle Růžka se ale do křížku měli dostat především jako konkurenti kvůli práci pro ústecké hejtmanství. „Snažila se ze mě udělat křoví v zakázce právních služeb tendru Ústeckého kraje,“ zmínil Růžek. Zakázku nakonec získal.

Soudkyně Hana Bachová ve čtvrtek odročila hlavní líčení na září. A to i na podnět Růžkova obhájce Michaela Kise. Ten navrhuje výslech choti jeho klienta, Andrey Vlčkové. A ohledně údajného sporu Benešové s Růžkem o právní služby pro hejtmanství také dřívějšího náměstka hejtmana Martina Kliku (ex-ČSSD, dnes Lepší Sever).