Radost a nadšení. Tak by se daly shrnout první pocity, které zavládly u Prokopa Voleníka ze zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje hned po vyhlášení ankety Mluvčí roku 2022. V prestižní soutěži pořádané profesní organizací PR Klub totiž obsadil v kategorii Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru třetí místo.

Tiskový mluvčí zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník uspěl v profesní soutěži. | Foto: PR Klub

„Nominace a umístění ve finálové skupině bylo pro mě velkým překvapením a třetí místo mezi nejlepšími profesionály v oboru je úžasné. Velmi děkuji odborné porotě, kolegům z médií a všem kolegům z naší záchranky. Velké poděkování za podporu v mé profesi patří také manželce Markétě, která to se mnou nemá mnohdy vůbec jednoduché,“ popsal svůj úspěch Prokop Voleník. Slavnostní galavečer proběhl nedávno v Praze. Vítěze v kategoriích Nejlepší mluvčí soukromého sektoru, Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru a PR tým roku vybírala porota složená z celé řady šéfredaktorů a redaktorů významných médií a také zkušených odborníků na PR a komunikaci.

„Komunikace je strategickou rolí s obrovským vlivem na reputaci organizací a značek. Profesní ocenění Mluvčí roku proto ukazuje příklady TOP profesionálů, kteří dokáží nejlépe naplňovat strategické cíle organizací, pro které pracují, zároveň rozumí perfektně médiím a vzájemné synergie dokáží maximálně vytěžit,“ řekl předseda Výkonného výboru PR Klubu Pavel Vlček.

Voleník je tiskovým mluvčím krajské záchranky už několik let a jezdí i zachraňovat lidské život do terénu. Práce má někdy až nad hlavu. V rozhovoru v Deníku odpovídal i na otázku, jak odpočívá. „Na to se zeptejte mojí manželky (smích). Odpočívám nejraději u dobrého filmu nebo u dobré knihy. Také rád cestuji a poznávám nová místa, místní zvyky a tradiční jídla,“ usmál se.

Prokop Voleník

- Aktivní záchranář, zároveň také tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

- V roce 2020 se oženil, uspěl také v profesním životě. Do jeho rukou zamířila soška Lemura pro nejlepšího tiskového mluvčího veřejné sféry.