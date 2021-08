Sedm desítek zájemců naočkovali proti covidu-19 v litvínovském Janově hned během první hodiny, kdy tam zavítal mobilní vakcinační tým. Stánek u tamní základní školy byl v obležení zájemců, kteří na očkování stáli dlouhou frontu. Hlavními lákadly bylo očkování bez registrace a jednodávková vakcína. I dalších hodinách velký zájem přetrvával, možnost hojně využívali také rodiče, kteří nechávali očkovat své děti.

„Chtěli jsme to nechat na synovi, aby se mohl rozhodnout sám. A rozhodl se, že očkovaný chce být,“ říká maminka Jiřího Balouna chvíli poté, co její syn v Janově dostal vakcínu proti koronaviru. „Ochrání mě to před nemocí. A také kvůli škole. Nebudu se muset testovat a podobně,“ odtušil žák druhého stupně základní školy.

Pro injekci si v Janově přišla i řada dalších dětí od 12 let. Ze všech zájemců to byla odhadem zhruba jedna čtvrtina. Děti dostávaly vakcínu Pfizer/BioNTech, na druhou dávku půjdou do mostecké nemocnice. Dospělí pak od mobilního očkovacího týmu do ruky dostávali jednodávkovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson. „Díky očkování to bude mít syn ve škole snazší. Nebude se muset testovat, nosit roušku. Také chceme ještě vyjet letos do zahraničí. Doufáme také, že díky tomu nemoc bud nedostane nebo bude mít případně lehký průběh,“ uvedla důvody, proč přivedla svého syna, Alena Kováčová.

Dospělí, kteří se přišli nechat vakcinovat, se většinou shodovali, v důvodech, proč využili zrovna očkování v Janově u mobilního týmu. Lákalo zejména očkování bez předchozí nutné registrace. Kladem pro řadu lidí bylo také to, že se vakcinovalo jednodávkovou látkou, už nikam na druhou nemusí a vakcinaci mají dokončenou hned. Oceňovali také nízkou vzdálenost ze svých bydlišť. U janovské základní školy se hned první hodinu očkování vytvořila dlouhá fronta, ve které čekaly desítky lidí. Zájem ale neopadal ani v dalších hodinách. „Jsem rád, že to mám takhle rychle za sebou. Nikde jsem se nemusel hlásit, jedna injekce a hotovo. Původně jsem se očkovat nechtěl, ale na podzim už se asi budou testy platit a budou všude potřeba, takhle budu mít klid,“ usmíval se po očkování Ivan Polák.

Alespoň jednu dávku vakcíny

proti covidu-19 dosud dostalo

v Ústeckém kraji 412 708 lidí,

dvě dávky má za sebou 371 025 obyvatel regionu.

„Jedna dávka a žádná registrace. A nikam jsem nemusela,“ vysvětlila své důvody Eva Maxová. Mezitím zdravotníci očkovali v Janově další a další zájemce.

Na očkování v Janově se přijel podívat také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Zapojení mobilních očkovací týmů je strategií, kterou chceme rozvíjet. Nyní už se nepohybujeme v řádech desítek tisíc nových registrací na očkování. Jde nám o každého jednotlivce, každý naočkovaný je pro nás velmi cenný. Proto jsou mobilní týmy řešením, ať už pro očkování ve vyloučených lokalitách, nebo když to mají lidé na očkování daleko, případně se nezaregistrovali z různých jiných důvodů,“ uvedl šéf resortu zdravotnictví.

V České republice je momentálně aktivních 24 mobilních očkovacích týmů, v Ústeckém kraji 4. Ministr se v Janově zajímal, zda lidé neodmítají vakcínu od firmy Johnson & Johnson. Odpovědí mu byl velký zájem, který Vojtěcha zaujal, i ujištění zdravotníků, že nikdo zatím neodmítl. Ptal se také na způsob propagace akce, pochválil, že týmy jezdí do vyloučených lokalit nebo tam, kde to mají lidé do očkovacích center dál nebo do nich mají horší dostupnost.

„Mobilní týmy velmi pomáhají. Je o ně velmi dobrý zájem. Obávám se, kvůli novým mutacím, trochu další podzimní vlny a každý očkovaný je nyní dobrý. Každý očkovaný znamená úlevu pro nemocnice při případné další vlně. Ti co se teď naočkují, pokud by se situace znovu zhoršila, nezatíží nemocnice,“ pokračoval Adam Vojtěch.

„Nikdo nechce, aby se opakovala situace s přeplněnými nemocnicemi. A očkování je jediná možnost, jak situaci řešit, jak s koronavirem bojovat. Snažíme se proto jít za lidmi, přesvědčit je, že je očkování potřebné. U lidí, kteří jsou naočkovaní, má těžší průběh ani ne jedno promile. Vakcína velmi dobře chrání. Očkování je jediná možná prevence, jediná zbraň proti covidu. Kdo se nechá očkovat, pomůže nejen sobě, ale i svým blízkým, když se covid nebude šířit,“ uzavřel Adam Vojtěch.