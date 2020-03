Velmi problémová žena ho dohnala k nadměrnému pití alkoholu. A ten potom i k velmi nevhodnému chování k družčiným nezletilým dcerám. Volný pád Ladislava Z. na šikmou plochu je lidsky možná pochopitelný, na dívky ale sáhnout neměl. Přemýšlet o tom teď 28letý muž bude pravděpodobně šest let ve vězení. Ústecký krajský soud ho tam poslal ve čtvrtek. Odsouzený se vzdal práva na odvolání, státní zástupkyně, která mu navrhovala o rok víc, si nechala čas na rozmyšlenou. Rozsudek je tak zatím nepravomocný.

Ladislava Z. přivedla před senát v Ústí nad Labem eskorta z vazební věznice v Teplicích. Soud mu kladl za vinu, že pohlavně zneužíval nezletilé dcery své dřívější družky, a to v domácnostech na Liberecku a Děčínsku. Kromě několika přečinů se dopustil zejména zločinů pohlavního zneužití a znásilnění na dítěti mladším 15 let. Z Ústí si ve čtvrtek zpátky do Teplic odvezl také peněžitý trest. Celkem má dívkám zaplatit 120 tisíc za nemajetkovou újmu. Jejich zmocněnec požadoval ještě víc, se zbytkem nároku ale senát odkázal poškozené na občansko-právní řízení.

Zneužil postavení

12letou dceru své tehdejší družky dotyčný poprvé prokazatelně zneužil v roce 2015 v malé obci na Liberecku. Státní zástupkyně Lenka Pastýříková v obžalobě konstatovala, že muž zneužil svého postavení nevlastního otčíma a z něho vyplývající důvěryhodnosti. „V úmyslu uspokojit své sexuální potřeby, když její matka nebyla doma, pouštěl nezletilé na počítači pornografii znázorňující dvě dospělé ženy při masturbaci. Požadoval, aby se svlékla a vleže před ním masturbovala. Což ona učinila a on se při tom na ni díval,“ popsala Pastýříková.

To ale nebylo všechno. V tom samém období totiž dívku vyzval, aby si obnažila horní část těla. Poté jí masíroval záda a při tom se dotýkal jejích nahých prsou. A to i přesto, že mu říkala, že se jí to nelíbí. Obžaloba muži kladla za vinu i to, že se ještě loni na jaře vloudil k té samé dívce v noci do pokojíčku. „Sáhl jí rukou pod legíny a kalhotky na obnažené genitálie, na kterých jí kroužil prsty až do doby, než se vzbudila,“ přiblížila státní zástupkyně.

Vyhrožování

Podle svědectví dívky, které v té době bylo už 16 let, mu sama řekla, aby tohoto jednání zanechal a odešel. Ten samý postup přitom Ladislav Z. zopakoval v témže období i u mladší, tehdy 11leté druhé dcery své družky. S ní měl muž dvě další dcery, přesto se k ní nechoval zrovna vybíravě. Jedno ze svědectví hovořilo o tom, že když jí loni dával alimenty na chodbě v paneláku, kde spolu předtím bydleli, vyhrožoval jí, že jí uřízne hlavu a schová si ji.

Případ Ladislava Z. postavil soud před velmi komplikované rozhodování. A to zejména kvůli sociálnímu prostředí, kde k dotyčnému jednání docházelo. A také s ohledem na prokázané významně protispolečenské chování matky nezletilých dívek, dnes 44leté ženy s bohatým trestním rejstříkem. „Toto trestní stíhání je výsledkem neutěšeného stavu, který v té rodině byl,“ je přesvědčena soudkyně Halka Lacinová.

Muž tento stav i podle závěru znalců řešil nezměrným pitím alkoholu. A nejspíš i pod jeho vlivem se dopouštěl konání, které barvitě popsala obžaloba. Muži přitížilo, že se v přípravném řízení doznal a vylíčil své jednání do detailu. Pak ale přiznání vzal zpět. To se soudu nelíbilo. Neušetřil tak výslechu dívky a způsobil jejich takzvanou sekundární viktimizaci. Tedy podruhé prožité trauma při popisování dějů, které by radši zapomněly.

Držela ho v šachu

Soud považoval výpovědi dívek za důvěryhodné. S velkou rezervou ale bral výpověď exdružky Ladislava Z., která před soudem dokonce prokazatelně lhala. Při hlavním líčení přitom na povrch vyplynulo, že o chování muže k jejím dcerám věděla dlouho, ale ven s tím hned nešla. Držela ho tím dlouhodobě v šachu, aby s rodinou zůstal a nepřestal ji živit. Ve chvíli, kdy se začal vzpouzet, to mohla na něj „vytáhnout“. A tím ho vlastně vydírala.

O problémové ženě a o tom, že dcery vychovávala v absolutně nevyhovujícím prostředí, věděli své i na sociálce. Bylo evidentní, že muž to s ní nemohl mít lehké. To ho ale vyvinit nemohlo. K následkům, které si dívky ponesou do dalšího života, svým chováním ještě přispěl. „Měl jste si zvolit partnerku jinak, nebo když se vám něco nelíbilo, měl jste od ní odejít. Dospělý jste na to byl. Ale řešil jste to tímto způsobem, který je společensky nepřijatelný,“ mluvila obžalovanému do duše soudkyně.

Muž působil na čtvrtečním hlavním líčení kajícně a nevypadal zrovna na kriminálníka. Ladislav Z. byl ostatně „čistý“ až do té doby, než poznal matku nezletilých dívek, jejichž důvěry ale později zneužil. „Co je neomluvitelné, že jste na ty holky sahal. A za to jste těch šest let dostal,“ uzavřela Lacinová předtím, než muže ze soudní síně odvedla eskorta.