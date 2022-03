Celá trasa přepravy začne už ve středu 9. března večer v Plzni, odkud zamíří do Bochova. Odtud bude souprava odjíždět po přestávce. Náklad bude mít délku 31 metrů, šířku 4 metry, výšku 5,4 metrů a hmotnost 185,4 tun. Souprava vyjede z Bochova 10. března v pět hodin odpoledne. Do Lovosic by měla dorazit kolem jedenácté večerní téhož dne.