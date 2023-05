Hodně lidí jezdí nakupovat do Letňan. Brzy to budou mít podstatně blíž, nákupní zóna na 17 tisících metrech čtverečních obchodní plochy se začne stavět na podzim letošního roku u Kozomína.

Podle Jindřicha Kukačky, zástupce firmy RP Kozomín, která je investorem akce, se lidé dočkají otevření před Vánoci roku 2024. „Půjde-li vše podle plánu, dveře obchodů se otevřou v příštím roce,“ potvrdil Kukačka a připomněl, že půjde pouze o obchodní zónu. „V plánu nejsou haly ani ubytovací zařízení," dodal.

Komerční areál bude rozdělen na čtyři objekty. Jeden z nich nabídne rychlé občerstvení řetězce McDonald’s a čerpací stanici Benzina, v dalších se zákazníci dočkají prodejen Billa a Penny Market, nebude chybět například DM drogerie, Super zoo, Deichman, Sportisimo, Sinsay, Kik nebo Pepco.

Chodník i přechod pro chodce

Součástí areálu bude dále parkoviště pro zákazníky a zpevněné plochy, které budou sloužit k zásobování nákladními automobily i k parkování zaměstnanců. Celková plocha řešeného území je 46 tisíc metrů čtverečních.

Projekt počítá také s chodníkem vedoucím podél silnice II/608 do Kozomína. Díky tomu se lidé z obce dostanou k obchodům bezpečně. Firmě se podle kozomínské zastupitelky Heleny Maternové podařilo vyjednat také přechod pro chodce u autobusové zastávky.

„V místě, kde je zastávka, vznikne přechod, který tam zoufale chybí. Děti přebíhají přes frekventovanou silnici. Obci se to řadu let nedařilo vyřešit,“ vysvětlila Maternová.

Obchodní zónu zastupitelka neodmítá. „Nemám proti záměru nic zásadního, když nejde o další halu. Obchody, které tam mají být, určitě v okolí chybí," poznamenala Hana Maternová.

Nová nákupní zóna je pro mnohé lidi velkým překvapením, dosud totiž nebylo známo, co konkrétně se chystá. „Pouze jsem slyšel, že má u Kozomína vzniknout retail centrum, ale nic bližšího k tomu nevím," řekl kralupský místostarosta Vojtěch Pohl. Je tak na tom stejně jako většina lidí z okolí, kteří podle zjištění Deníku pouze něco nejasného zaslechli nebo o chystané stavbě nevěděli vůbec.

Spojení dvou dálnic s přemostěním

Jedinou komplikací související s projektem by mohla být v budoucnu další stavba. Obchody totiž budou ležet v místech, kudy povede 3. etapa obchvatu spojující dálnice D7 a D8, kde je v plánu i přemostění. A to by mohlo ztížit vjezd k obchodům.

„Řešili jsme to. Je tam podáno mnoho připomínek a dohlednost je asi opravdu velmi daleko. Necháváme tam územní rezervu. Pokud propojka a přemostění budou, neovlivní negativně náš záměr," dodal Jindřich Kukačka.

Další novinkou v lokalitě má být i stavba další benzinové pumpy, která ale s projektem nesouvisí. Deník na ni upozornila kozomínská zastupitelka. „Nerozumím tomu, proč v rozmezí 600 metrů mají stát tři benzinové pumpy. Jedna už je u odbočky na dálnici D8, druhá vznikne hned vedle, kde je v plánu i, a třetí má být u kruhového objezdu, kde odbočujete k halám, na Veltrusy nebo na Kralupy," připomněla Helena Maternová.

Obchody, které mají být u Kozomína

Billa, DM drogerie, Super zoo, Pepco, Sportisimo, Jysk, Action, Tedi, Sinsay, Kik, Deichman, Hecht, McDonald's, Penny market, Prospánek, Benzina