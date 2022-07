Střídají se tam upravené a zanedbanější panelové domy. Žije to tam, děti hrají fotbal, dospělí si povídají, korzují. Kolem je ale dost nepořádku. Časté jsou stížnosti na hluk, také teček na mapě kriminality je tam dost. Vítejte v děčínských Boleticích. Ty rozhodně nejsou tak „vyhlášené” jako nechvalně známé lokality jako třeba Mojžíř, šluknovské sídliště nebo Janov, přesto kvůli problémům v soužití, kriminalitě, nepořádku a častému hluku dlouhodobě nepatří v Ústeckém kraji mezi „dobré adresy“.

Nedobrá adresa

Projekt Deníku Nedobrá adresa mapuje problémové lokality v Ústeckém kraji. Navštívíme je, promluvíme s místními, vedením měst, zjistíme, jaké tam mají plány. Podíváme se také na kriminalitu, poukazovat budeme na tamní největší potíže. Znáte také taková problémová místa? Napište nám na hynek.dlouhy@denik.cz.

Zanedbaný bytový dům, kousek dál naopak vzorně upravený, třeba i s oplocením, aby se tam dal udržovat pořádek. A vedle zase poměrně zanedbaný, pak krásně zrekonstruovaný s pěknými záhony, za ním úplně obyčejný dům. Pohled se na děčínském sídlišti v Boleticích často střídá. Největšími problémy tam jsou podle místních častý rámus, chybějící pocit bezpečí a spousta povalujících se odpadků.

„Je to hrozné. Bydlím tady rok, už jsem bydlela na různých místech, ale tady je to nejhorší. Máte vychované děti, pustíte je ven a přijdou s takovými slovy, která ani vy neznáte. Pořád je tady hrozný nepořádek, pořád nějaké hádky, hluk. Je tu na jednom místě hodně problémových nájemníků. Chci se odstěhovat pryč,“ svěřuje se mladá maminka, jejíž děti si nedaleko hrají se svými vrstevníky. Kluci si hrají na velké fotbalové hvězdy, holky vozí kočárky.

Když jde člověk sídlištěm dál, slova mladé maminky se potvrzují. Kontejnery často „přetékají“, v křoví je „složeno“ několik skříní a další nábytek. O kus dál se válí monitor a židle. Na některých zanedbanějších trávnících leží dost obalů. Ticho na sídlišti rozhodně není. Žije to tam. Dospělí často sedí na schodech nebo před obchodem a diskutují. Bohužel to tady "žije" i z pohledu míry kriminality, jedná se hlavně o přestupky.

„Navečer už nechodím ven. Jsou tu různé partičky, pořád něco pokřikují, jsou sprostí a drzí. Bojím se jich. Necítím se bezpečně,“ říká uprostřed sídliště důchodkyně. „Pořád zpívají, řvou. Pozdě večer, v noci, neustále je tu randál. A bezpečně se tedy necítím, večer sama už taky radši nikam nechodím. Nepořádek je tu velký. Dětem všechno upadne a už to nechají ležet. Ale i dospělí tu dělají nepořádek, zahodí všechno. Největší problém tady je, že je tady hodně problémových lidí pohromadě, to nedělá dobrotu,“ přidává se k ní další starší žena.

Ne všichni obyvatelé sídliště si ale myslí, že Boletice by potřebovaly zlepšit, pozvednout. „Je to tady úplně v pohodě, uklizené. Je to jako všude, normální sídliště,“ nechává se slyšet žena středního věku. Na trávě poblíž místa, kde stojí, je ale odpadků opravdu dost.

Mnoho domů prošlo proměnou

Kousek dál se dva domy kompletně opravují, majitel tam údajně chce nájemníky, kteří nedělají potíže. Pokračuje tak zvelebování lokality, už dost bytových domů tam prošlo proměnou. Dál se střídají zanedbané domy s těmi upravenými. Před těmi oplocenými a pěknými je uklizeno, jinde je nepořádku dál dost.

„Potíží je v této lokalitě poměrně hodně, žije tam mnoho problémových lidí. Nad lokalitou je zvýšený dohled, nejvíce tam řešíme veřejný pořádek, úklid kolem popelnic, rušení nočního klidu nebo vandalismus,“ potvrzuje ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

V Boleticích je neustále přítomná hlídka strážníků, funguje tam kamerový systém i asistenti prevence kriminality. „Situace se tam zlepšuje, ale není rozhodně ideální,“ pokračuje šéf strážníků.

Byty v lokalitě nejsou města, to tak nemá příliš možností, jak atmosféru ovlivnit. O nájemnících rozhodují majitelé bytů a domů. Podle ředitele městské policie se řada domů opravuje. „Snažíme se intenzivně působit na majitele, aby se o své domy zajímali, hlídali si je, dobře si vybírali nájemníky. Aby majitelé spolupracovali, nedávno jim přišel další dopis. Pro lokalitu to bude dobře, bude se dál zlepšovat,“ dodává Horák.

S tím souhlasí také primátor Děčína Jiří Anděl. „Využíváme všechny naše možnosti a šance na zlepšení lokality. A jednou z nich je spolupráce a komunikace s majiteli bytů, chceme je motivovat, aby se o svůj majetek starali, aby se lokalita pozvedla,“ říká Anděl.

„Problémy tam samozřejmě jsou, a ne malé. Ale určitě se to nezhoršuje, myslím, že naopak. Uvidíme, snad se bude lokalita dál zlepšovat,“ uzavírá primátor.