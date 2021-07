Společnost ČEZ zvažuje, že v Česku postaví další velkou elektrárnu, která by spalovala zemní plyn. Pro paroplynový zdroj má vytipované čtyři lokality a tři z nich jsou v Ústeckém kraji. Jde o Počerady na Lounsku a Tušimice a Prunéřov na Chomutovsku. Čtvrtým zvažovaným místem je středočeský Mělník. Na všech místech stojí uhelné elektrárny, v Počeradech je navíc i plynová elektrárna – první svého druhu v ČR.

Elektrárna Počerady. Vlevo na snímku je paroplynový cyklus společnosti ČEZ, na zbytku pak uhelná elektrárna. Tu od ledna provozuje společnost Sev.en Energy. ČEZ zvažuje, že by v lokalitě postavil ještě jednu plynovou elektrárnu. | Foto: ČEZ

Rozhodnutí, zda ČEZ postaví jednu nebo víc elektráren, kde a kdy, zatím nepadlo. „Výstavba nové paroplynové elektrárny v Česku je zatím ve stádiu zvažování, rozhodování v tomto směru bude záležitostí nadcházejících let. Paroplynové zdroje by jako nízkoemisní elektrárny měly sehrát roli přechodové technologie k úplné bezemisnosti. To jsou jaderné a obnovitelné zdroje,“ sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.