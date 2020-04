Namíchat, stočit, napaletovat a hned naložit do nákladního auta. Tisíce lahví a kanystrů s dezinfekcí opouštějí každý den brány děčínské chemičky Chemotex. Během koronavirové krize poptávka mnohonásobně stoupla, na dračku jdou také mýdla. Výrobci ale mnohdy narážejí na nedostatek surovin nebo obalů.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Chemotex se běžně věnuje produkci jiných výrobků, nyní ale musel zareagovat na situaci, kdy někteří jeho odběratelé z automobilového průmyslu přestali vyrábět. „Zařízení vhodné na míchání dezinfekcí máme, navíc je náš sortiment poměrně široký, takže jsme byli schopni na situaci zareagovat,“ říká generální ředitel Chemotexu Tomáš Urbánek. Část produkce dezinfekcí se Chemotex rozhodl věnovat záchranné službě, policii, hasičům a Centru sociálních služeb.

Továrna oživila nerezový kotel, ve kterém začala míchat lihové dezinfekce podle receptury Světové zdravotnické organizace (WHO). Kromě toho dělá dezinfekce podle vlastní receptury. Na odbyt jdou nyní i dezinfekce, které nejsou založené na lihové bázi a dříve o ně nebyl zájem.

Chemička proto nyní jede na mnohem více směn, lidé chodí do práce i o víkendech. „Za jednu směnu bychom byli schopni stočit přibližně 15 tun dezinfekcí, týdně by se to pohybovalo okolo 180 tun. To by byl ideální stav,“ popisuje kapacity boletické chemičky obchodní manažerka Lenka Chotětická. Drtivá většina produkce míří na český trh. Kromě velkoodběratelů chce zalistovat Chemotex některé své dezinfekční výrobky i u vybraných řetězců, aby produkty přiblížil širší veřejnosti. Těm už nyní často dodává kosmetiku pod svými značkami i pod privátními značkami prodejců. Od příštího týdne by chtěl začít s prodejem menším odběratelům v regionu, například pro lékaře a veterináře.

K ideálnímu stavu má ale výroba daleko. Velkým problémem jsou totiž vstupní suroviny, především líh, jehož je nedostatek.

Výrazně stoupla také cena surovin. „Některé položky zdražily i o tisíc procent. Jestli něco dříve stálo euro, dnes stojí osm nebo deset. Když jsme byli ochotni i tuto cenu zaplatit, narazili jsme na dodací termíny,“ popsal Urbánek potíže s výrobou.

Nedostatkovým zbožím jsou ale i rozprašovací mechanismy, lahve nebo víčka. Chybí i velké kubíkové kontejnery, ve kterých Chemotex dodává výrobky velkoodběratelům. Stejně jako suroviny podražily vzhledem k obrovskému zájmu na trhu i obaly.

Zájem je i o mýdla

Vedle dezinfekčního prostředku na základě receptury WHO, který je vhodný pouze na ruce, vyrábí společnost též deiinfekce, které mají použití širší. Jedná se o produkty na bázi ethylalkoholu v kombinace s izopropylalkoholem, jejichž použití je krom rukou i na plochy a plošnou dezinfekci.

Odborníci poslední týdny vyzývají lidi k tomu, aby si častěji a dostatečně dlouho myli ruce. To se projevilo i v Chemotexu, který kromě jiného vyrábí i kosmetiku a mýdla. „Odbyt šel výrazně nahoru. Začali jsme ve větším vyrábět i antibakteriální mýdla, která byla pro velkou část zákazníků dříve cenově nepřijatelná,“ doplňuje Tomáš Urbánek.

Zástupci společnosti předpokládají, že se dezinfekční prostředky stanou nedílnou součástí každé domácnosti i po překonání pandemie, a jsou připraveni v případě vyšší poptávky zareagovat nutnými investicemi do zvýšení případných výrobních kapacit.