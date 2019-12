Zástupce Muzea v přírodě Zubrnice, jeho letos nová ředitelka Ivana Mikulecká, pracovník Odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje Adam Šrejber, Radek Spála, ředitel Regionálního muzea v Teplicích, i Monika Novotná z teplického Regionálního centra pro tradiční lidovou kulturu v chrámu předali keramické džbánky, pamětní listy i finanční ocenění šikovným lidem za zachování a udržení tradic na území Ústeckého kraje. Ocenění převzala za tvorbu krajek chomutovská Věra Vlčková a za Spolek jiříkovských betlémářů Oldřich Podzimek. Spolek byl v Jiříkově ve Šluknovském výběžku založen až 30. září 2015, ale nyní má 43 členů a za sebou už dost práce.

„S naším oceněním je spojeno také deset tisíc korun. Je to ale spíše symbolická záležitost, i když víme, že je důležité, aby se na tyto subjekty i osoby stále myslelo. A především aby ony své bohaté zkušenosti a roky i praxí získaný um předávaly dalším generacím,“ konstatoval v zubrnickém chrámu Adam Šrejber. Sílu okamžiku i vše pohlcující radost to odpoledne vnímala také Ivana Mikulecká, nástupkyně dlouholetého ředitele Františka Ledvinky v zubrnickém skanzenu.

Zlatý džbánek: radost i zadostiučinění

„Sešli jsme se v kostele Svaté Máří Magdaleny a tedy ve stavbě, která pro nás, pracovníky skanzenu, symbolizuje počátek Muzea lidové architektury Zubrnice. Počátek toho, že se tu snažíme pečovat o tradiční lidovou architekturu, zachycovat ji v regionu, prezentovat návštěvníkům. Těší mě, že jsme se sešli, abychom mohli ocenit dva lidi, kteří se snaží zachovávat konkrétní řemesla v Ústeckém kraji. A poděkovat jim za jejich snahu a práci oceněním Zlatý džbánek za rok 2019,“ neskrývala radost ředitelka.

„Ocenění Zlatý džbánek, to je zadostiučinění pro naše předky,“ reagoval na dotaz Deníku v zubrnickém kostele Oldřich Podzimek (70). „Jiříkov byl známý betlémářstvím, Anton Wendler i Antonín Kindermann od nás byli králové betlémářů. Ale bohužel končila jejich éra s koncem války a my dneska znovu oživujeme tradici Jiříkovských betlémářů. U nás bylo na padesát domů, které se v zimě otevíraly veřejnosti; ta sláva byla veliká. Naši předkové by měli radost, že v jejich práci pokračujeme,“ věřil senior. Soudil, že s oceněním ve formě Zlatého džbánku si na jejich spolek vzpomněli pracovníci muzea z Varnsdorfu.

„Betlémům se věnuji, teď co jsem v důchodu. Devět let,“ prozradil, že spolek má 43členů. „Někteří jsou aktivní, jiní méně. Ale za všemi je kus práce. Máme dokonce v Jiříkově i stálou expozici,“ zval k návštěvě Výběžku. „Je to dvě stě metrů čtverečních, město je velkorysé, pomáhá nám. Jsme rádi,“ užíval si slavnost v kostele, kde hrál krásnolipský lidový i taneční soubor Dykyta. Nepřekvapilo ho, že při předávání cen padla zmínka o Jirkově místo Jiříkova. „Jsme na to zvyklí,“ omyl moc neřešil. „Jirkov je známější, Jiříkov je jen takové zapomenuté místečko ve Šluknovském výběžku,“ dodal.

Dost znamená ocenění pro Věru Vlčkovou (84) z Chomutova. „Už jsem v důchodu, pomalu s krajkami končím,“ netajila překvapení z ceny zručná dáma. „Nevím, kdo má podíl na tom, že jsem ocenění dostala. Nejste to vy?“ hádala krajkářka. Této práci i zálibě se věnuje od dvaceti let. „Jakmile se na krajku podívám, už nemůžu odolat,“ pousmála se učitelka stovek dívek a žen. „Je to vždy veliká radost. Zvlášť vidím-li, že se to někomu líbí, baví ho to, je v tom dobrý,“ popsala, jak žákyně inspiruje. „Jezdila jsem učit paličkování do Karlových Varů, Mostu i Ústí nad Labem. Žaček mám, ani nevím kolik. Začínají už ve škole, věkově mohou být i babičky mého věku. Bývají šikovné, věřte,“ ví krajkářka.