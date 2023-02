Petr Pavel po návštěvě Děčínska přijel brzy odpoledne do Ústí nad Labem. Svůj program v krajské metropoli začal návštěvou Základní školy v Mojžíři. Právě v této škole, kterou vede Karel Bendlmajer, je pravidelně zdejší okrsková volební místnost. V druhém kole prezidentské volby tu Pavla drtivě porazil jeho sok Andrej Babiš, a to skoro o polovinu odevzdaných hlasů. Mojžíř patří k aktuálně nejpostiženějším sociálně vyloučeným lokalitám v Ústí.

Na Děčínsku čekaly na Pavla stovky lidí, jako dárek si odvezl také fotku požáru

Na prezidenta se přišli podívat zdejší školáci. Jeden z nich, odhadem 9letý, říkal ještě před jeho příchodem: „Ten dostane.“ Na otázku proč kluk odpověděl, že proto, že Pavel všechno zdražil.

Důchodkyně, která nechtěla uvést své jméno, se s druhem přišli podívat na Pavla, i když volili Babiše. „Jsme zvědaví, co pro nás může udělat,“ vysvětlovala žena. Podle ní místní volili Babiše, protože slyší na ty, kdo hovoří o tom, že chtějí pomoct. Jako největší problém Mojžíře žena uvedla bez dalších podrobnosti zdejší osazenstvo.

Potlesk nakonec

V aule školy se Pavel potkal s redakčním týmem školního časopisu. Malí novináři prezidentovi položili pár otázek, zadoufali, že tu není naposledy, nechali si dát autogram a s Pavlem se vyfotili. „Jako malý jsem také zlobil, chtěl jsem být Old Shatterhand,“ svěřil se prezident. Poté se se školáky rozloučil a začal jednat s dospělými, mezi nimi i s členkou ústecké komise pro sociálně vyloučené lokality Věrou Říha.

Petr Pavel na základní škole v MojžířiZdroj: Deník/Karel Pech

Žádné zvláštní přípravy na prezidenta ve škole nebyly, prozradil školník Petr Zimermann. Působí tu osm let a pamatuje návštěvu ministra školství Roberta Pelikána. Školník vysvětluje, že ani děti, nabízející občerstvení novinářům, není nic hraného, mají odpolední vyučování, a právě mají vaření. „O návštěvě se vědělo tři týdny, ale přesný čas se dohadoval dva dny zpátky,“ dodal k přípravám Zimermann.

Ve třídách visel portrét Miloše Zemana. Novináři se zajímali, jestli se po odmítaní své známky bude Pavel podobným portrétům bránit. „Budou-li chtít portréty, dobře,“ reagoval prezident.

Kvůli krátkému programu v Mojžíři s politováním označil školní návštěvu spíš za průlet než za setkání. Po třetí hodině Pavel ze školy zamířil na krajský úřad v centru. Školáci, kteří ho vítali pískotem, mu nyní tleskali. „Ale dal nám na chleba? Nedal,“ poznamenala po odjezdu delegace jedna z dívek.

Kraj nejsou jen problémové lokality

Program Petra Pavla pokračuje na hejtmanství v centru. V konferenčním sále krajského úřadu prezidenta radní, ale i další politici z regionu seznamují s detaily nejpalčivějšího problému regionu, dlouhodobě neřešeným problémem sociálně vyloučených lokalit, souvisejícím i s migraci nuzných lidí právě do Ústeckého kraje.

Petr Pavel na krajském úřaděZdroj: Deník/Karel Pech

„Zažil jsem několik prezidentů, kteří o tom věděli, ale nelepší se to, spíše zhoršuje,“ podotkl radní Jiří Kulhánek, který léta starostoval v Kadani. Prezident si sdělené problémy zapisoval do notýsku. Hejtman Jan Schiller dodal, že regionu by pomohla úprava rozpočtového určení daní, protože například náklady obcí na úklid jsou tu vyšší než jinde.

Další diskutující ale upozornil, že zdejší kraj není jen sbírka problémových lokalit, ale zahrnuje i turisticky atraktivní cíle. Prezident na to odvětil, ze ho na to upozorňovali i při návštěvě Karlovarského kraje. „Budu to takto komunikovat,“ slíbil Pavel.

Nejen za studenty na univerzitu

V Ústí Petra Pavla ještě čeká na UJEP setkání se zástupci tripartity a poté i se studenty a zaměstnanci. Na univerzitě očekávali prezidentův příjezd dlouho dopředu. Studenti se hromadili před sálem, kde má být možnost s Petrem Pavlem diskutovat. Přednášku mají přenášet ještě do vedlejšího sálu a také na venkovní náměstí v kampusu.

Protestující žena přijela až z DomažlickaZdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Z většinou mladších lidí, kteří přišli přivítat Pavla do univerzitního kampusu, vyčnívala seniorka, která sem zavítala až z Domažlicka. V ruce držela transparent s blahopřáním prezidentovi, které ale doplňoval výmluvný obrázek zdviženého prostředníčku. Na druhé straně transparentu se skvěl nápis „Přežili jsme Havla, přežijeme i Pavla“. Více než 70letá žena volila i s manželem Babiše a sdělila, že s Pavlem jako vítězem prezidentské volby spokojená není, ale nehroutí se z toho jako někteří jiní lidé. „Moje dětičky také volily Pavla. Až si přijdou pro penízky, řeknu jim, máte utrum, jděte si za Peťou na Hrad,“ odpověděla žena sarkasticky.

Prezident přijel do kampusu po 16. hodině, přivítal se s ním rektor Martin Balej a jeho manželka. Diskusi v červené aule kampusu rektor, kterému v nejvyšší univerzitní funkci brzy skončí volební období, i moderoval. Balej s úsměvem kvitoval, že si nového prezidenta užije alespoň pár dní.

Plédování za humanitní obory

Moderním dějinám by se ve vyučování mělo věnovat vice času než třeba Punským válkám, souhlasil Pavel se studentem, který se pozastavoval nad tím, jak málo se ve škole dozvěděl o tom, co se stalo blíže současnosti.

Zcela zaplněná červená aula čeká na diskusi s prezidentemZdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Děkanka Michaela Hrubá apelovala na prezidenta, aby podpořil snahy filozofických fakult o adekvátní prestiž. Předchozí prezidenti podle děkanky humanitní školy deklasovali s tím, že vychovávají jen nezaměstnané, nebo že neví, na co jsou. „Pokud chceme udržet fungování demokracie, potřebujeme vychovávat ke kritickému myšlení a občanským hodnotám,“ řekla Hrubá, jejíž příspěvek ukončil potlesk v aule. Pavel poděkoval za podnět jako i při předchozích a dalších dotazech.

Odpověď ale dlouho nehledal na otázku po tom, zda se nebojí reakce Číny po jeho zdvořilostním telefonátu do Tchaj-wanu. „Spíš bych se bál toho, co by nám udělala Čína, kdybychom se řídili tím, co si přeje nebo nepřeje čínská ambasáda,“ podotknul Pavel s odkazem na suverenitu země a na dobré obchodní vztahy Česka s Tchaj-wanem.

I na univerzitní půdě lidi zajímala Pavlova návštěva v Mojžíři s ohledem na to, že právě sociálně vyloučené lokality řada lidí v Ústeckém kraji považuje za největší problém regionu. Posílání dětí do školy a snaha najít si práci, to je podle Pavla základní mustr, jak by to v těchto lokalitách mělo být.

Na poslední, odlehčený dotaz prezident odpověděl, že pokud by měl někdo o něm točit životopisný film, je mu jedno, kdo by ho hrál. Ale radši by měli ten film točit až po jeho smrti, usmál se Pavel.