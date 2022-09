„Marcela Košanová. Občas sem něco přinese. Tipuju fetka,“ ukazuje v sešitu majitel bazaru policistům v první epizodě pokračování seriálu Případy 1. oddělení, kdo že k němu do obchodu přišel prodat piano, které zmizelo z bytu dvou zavražděných mužů. Když ji kriminalisté vypátrají, navede je narkomanka na stopu dvou mladíků, kteří, jak se později ukáže, jsou brutálními vrahy. Mapka v jejích věcech je dokonce zavede do Ústí nad Labem. Tak se odehrává důležitá scéna v divácky velmi oblíbené sérii České televize. I ve skutečnosti přitom v případu hraje důležitou roli Ústí nad Labem. Ale trochu jinak, než ji napsali tvůrci. V realitě na stopu vedoucí do Ústí nad Labem přišli kriminalisté důkladnou policejní prací, pátráním a získáním důležitých svědectví.

Na Košanovou, ve skutečnosti Palečnou, narazili osobně až po zatýkání dvou mladých podezřelých v ústeckých Neštěmicích. Ve vile totiž byla zatčena společně s nimi. A při výslechu jako první začala mluvit o tom, že rozčtvrcená těla obětí byla vařena a pečena. Do té doby oba mladíci popírali, že by měli cokoli společného s vraždami a zmizením dvou homosexuálů v Praze.

Případy 1. oddělení: Vrazi se skrývali v Ústí, v seriálu i ve skutečnosti

Kriminalista Jan Štoček tehdy právě vyslýchal mladšího z podezřelých Aleše Lajtára, který byl hodně pod vlivem hlavního strůjce vražd Vladislava Roubíčka. „Kolega, který ji vyslýchal, mi volá na mobil a říká mi. Hele, oni snad je vařili. Ona mi tady vykládá, jak viděla v hrnci vařit lidskou hlavu a nějaké kusy další, nohy nebo co,“ vzpomínal po letech v podcastu Kriminálka Českého rozhlasu bývalý policista. „Člověk zažil na vraždách leccos, ale tohle bylo přeci jen silné kafe. Podíval jsem se na něj a řekl mu: Člověče, co jste to provedli, vy jste je vařili? Začal se klepat a hned začal vypovídat,“ pokračoval Jan Štoček.

Mladíci Vladislav Roubíček, tehdy mu bylo 20 let, a tehdy 18letý Aleš Lajtár zabili své dva spolubydlící v únoru 2004. K vraždám homosexuálních mužů Miloše Knorra (51) a Štefana Kisse (47) se rozhodli kvůli penězům, bydlení a také neochotě poskytovat jim sex. Chtěli rozprodat věci z jejich bytu. Také tím chtěli řešit své bydlení. V bytě chtěli původně dál žít, vyhodila je ale majitelka domu. Pobývali tam až do května, pak se přesunuli do Ústí. Staršímu z nich, hlavnímu strůjci násilí, se také už nelíbilo, že oběti po nich žádaly větší sexuální zapojení, pachatelé u nich prý chtěli jen bydlet.

Ale zpět k Palečné. Té soud nakonec v této kauze vyměřil trest šest měsíců za mřížemi za to, že vraždy neohlásila, i když o nich věděla. Navíc společně s vrahy prodala vytipovanému kupci piano obětí, za což ona sama dostala 2300 korun, pomáhala jim do bazaru prodávat i další věci zavražděných.

Podle soudu měla Palečná vědět o smrti dvou mužů, Roubíček jí údajně zabalené mrtvoly ukázal. Chodila k nim do pražského bytu na návštěvy, měla přitom cítit zápach z lidských ostatků. Roubíček jí později také ukázal, jak vaří ostatky Knorra v hrnci v kuchyni. U soudu žena prohlásila, že nic neoznámila, protože se bála, aby mladíci něco neudělali její dceři.

Knorra a Kisse se mladí vrazi nejdříve pokusili otrávit rtutí v jídle. Obětem bylo ale jen špatně. Knorra, který byl zesláblý, pak proto udusili polštářem. Kisse se pokusili zabít hozením vařiče do vany, podařilo se mu ho ale vyhodit. Roubíček ho proto pak praštil do hlavy vázou, nakonec ho ještě udusili ručníkem. Obě těla ukryli mladíci do peřiňáku, v bytě dál žili. Jenže těla začala zapáchat, vrazi se jich potřebovali zbavit. Pilkou je rozřezali, rozčtvrtili, části těl vařili v hrnci a pekli v troubě, část obraného masa splachovali do záchodu. Následně obě těla zakopali na zahradě. Každé ale bylo kvůli vaření a pečení v jiném stádiu rozkladu. To zpočátku výrazně zkomplikovalo vyšetřování, policisté se domnívali, že ostatky jsou jinak staré. Na těla se přišlo náhodně, když v pražských Strašnicích bagrista pracoval na zahradě jednoho z domů. Policisté podezřelé dopadli 9. července 2004, mladší z nich si v roce 2005 vyslechl trest 15 let, hlavní pachatel Roubíček pak 25 let za mřížemi.

Ostatně i Naděžda Palečná nakonec skončila na dlouhá léta za mřížemi. Později totiž dostala u ústeckého krajského soudu deset a půl roku za pašování drog. Palečná drogy tehdy částečně pašovala, částečně vše organizovala. Drogy tehdy organizovaná skupina přepravovala především ve střevech z ostrova Curacao do Nizozemí a pak dál do Evropy.