Do programu DofE se již zapojilo přes 300 škol a institucí po celé republice. V Ústeckém kraji to jsou dvě desítky škol. Na úřadě bylo oceněno 56 dětí bronzovou a stříbrnou úrovní (např. z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem, Podkrušnohorského gymnázia Most, Gymnázia Teplice, Gymnázia Josefa Jungmanna Litoměřice či ze Základní školy Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem).

„Jsem rád, že jsme se zde opět sešli, abychom předali ocenění novým absolventům programu DofE. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste se zapojili do tohoto programu, a zároveň vám pogratulovat za to, že jste byli tak úspěšní. Doufám, že budete dále pokračovat v práci, kterou jste začali. Uvidíte, že DofE pro vás bude mít v budoucnu velký přínos. Bylo by skvělé, kdyby se tento program rozšířil i mezi další žáky,“ promluvil k oceněným hejtman Jan Schiller.

Mašinkou z Ústí vyjedete až na vrcholky Krušných hor, trať je unikátní

„Přála bych si, abyste v tomto programu pokračovali a našli v něm smysl života. Když se ohlédnu za tím, čeho jste dosáhli, musím zdůraznit, že jste úžasní mladí lidé, které Ústecký kraj potřebuje. Doufám, že vám podobných bude stále více a více,“ přála by si radní Jindra Zalabáková.

Vzdělávací program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti a vytrvat. Přináší jim možnost zapojit se do osvědčeného programu, který založil princ Philip, vévoda z Edinburghu. Spočívá v tom, že se mladí lidé ve věku od 14 do 24 let alespoň 1 hodinu týdně věnují aktivitám ze tří oblastí (pohyb, dovednost a dobrovolnictví). U každé aktivity si stanoví určitý cíl, který je bude motivovat a posouvat dál. Na závěr ještě absolvují týmovou expedici v přírodě. Délka trvání programu záleží na tom, kterou úroveň si účastníci programu zvolí. Na výběr je bronzová, stříbrná a zlatá.

Spolupráce mezi Ústeckým krajem a DofE funguje od roku 2021, kdy hejtman Jan Schiller podepsal memorandum o spolupráci. V rámci programu může být organizacím zřizovaným Ústeckým krajem poskytnut finanční příspěvek až do výše 10 tisíc korun.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.