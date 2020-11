Místo v neděli v sobotu. Otvírací den změnily velké trhy v Ředhošti u Mšeného-lázní na Litoměřicku. A to kvůli nedělnímu zákazu prodeje. Na nedělní termín trhů na hranicích Ústeckého a Středočeského kraje jsou přitom lidé zvyklí, běží tak už kolem padesáti let. Svědčí o tom fakt, že i když minulý týden pořadatelé dělali pro informování o změně první poslední, v sobotu si nakonec do Ředhoště našlo cestu v souhrnu jen dvě, možná tři sta lidí.

Ani s množstvím prodejců to nebylo „horké“. Trhy s farmářskými produkty a s dalším sortimentem přitom běžně vyhledávají tisíce lidí. Další zákazníci, ale i někteří prodejci, najížděli do Ředhoště v neděli, jak jsou zvyklí. „Od rána tu zastavily desítky aut, zrovna teď se zase jedno otáčí,“ popsal v neděli Pavel Hlušička z místního infocentra.

Lidí by do Ředhoště přijelo možná méně i bez posledního vládního opatření. Prostě kvůli obavám z nakažení. Hrozivá čísla nových pozitivních totiž moc neklesají a shlukování na hromadných akcích nikdo soudný nedoporučuje. Areál trhů je ale rozlehlý a přílišná koncentrace lidí tu spíš nehrozí, navíc se to tady odbývá hlavně venku. I tak se organizátoři připravili na to, že se lidé bát budou. A tuto sobotu poprvé nabídli novum: možnost vjet až do areálu vlastním autem a u trhovců nakoupit z okénka.

Organizátoři trhy obvykle pořádají až do poslední neděle před Vánoci. Po vyhlášení zákazu nedělního prodeje měl těžkou hlavu 54letý pořadatel trhů Jiří Tošil, původně chovatel zvířat. Poslední dekádu sice občas trhy otvírá i v sobotu. To ale bývá na jaře, kdy jsou zaměřeny na sadbu, nebo mají charakter menších farmářských trhů. „Nejdříve jsme to chtěli zavřít. Ale pak jsme se rozhodli k zodpovědnosti vůči těm, kteří tady prodávají i nakupují krmení pro zvířata. Navíc máme některé obchodníky nasmlouvané,“ vyložil Tošil, k čemu přihlížel.

Nedělní zákaz přitom není to jediné z balíku vládních opatření, co trhy poznamenalo. Vzhledem k nedávným omezením maloobchodního prodeje se ve venkovní části ředhošťských trhů prodávají jen farmářské produkty a jídlo v krabičkách. S oblečením, domácími potřebami a dalším sortimentem se obchodníci museli přesunout do haly zkolaudované jako obchodní centrum.

Tuto sobotu mezi nimi byla i Pavla Czech z Kladna s maminkou. Nabízely roušky z džínoviny s paličkovanou krajkou i z kanafasu. „Šila jsem je nejdřív jen pro dcery,“ vysvětlila žena. „Zbyla mi látka, ušila jsem jich víc a rozdala známým. Pak chodili, že chtějí ještě a cpali mi peníze. Tak jsem koupila kvalitní a designovou látku a rozjela to,“ popsala.

S rouškami nebyla Pavla Czech v Ředhošti jediná obchodnice. Zájem o ně byl, lidé nad vybíráním sdíleli své pocity z jejich dlouhodobého nošení. Další prodejci, kteří se v sobotu sjeli do Ředhoště, nabízeli venku ovoce a zeleninu, oslíka, králíky, cvrčky, další ve „stodole“ třeba hračky, potřeby do dílny nebo koření. Do krabiček nabalili závitky nebo polévku Pho dva asijští prodejci. Velký úspěch měla prdelačka do vlastních nádob, za pět korun porce.

Úspěch mělo autokino

Trhy v Ředhošti budou v sobotu i příští týden a dál. Tošil míní, že zákaz prodeje v neděli potrvá do konce roku. „A bůhví, jestli to nezruší úplně nehledě na koronavirus,“ usoudil a poukázal, že v sousedním Německu zakázali prodávání v neděli už před pandemií.

Úplný „lockdown“ zažili v Ředhošti na jaře jen na dva týdny. Potom tady hygienici začali salámovou metodou povolovat výjimky jako sadbu či farmářské produkty. Velký úspěch mělo autokino. „Lidé tehdy neměli co dělat, jezdilo sem neuvěřitelně hodně aut,“ popsal Tošil.

Na jaře spustili také internetový e-shop Virtuální tržiště. Zájemci se tam dostanou i přes web trhů trhyredhost.cz. Zboží, které si na něm lidé objednají, jim prodejci posílají poštou. Nabízejí také vlastní dovoz, zboží si mohou vyzvednout na výdejním místě v Ředhošti, a to během celého týdne.

Trhy pro dva kraje

Do Ředhoště se sjíždějí lidé nejen z Ústeckého, ale i ze Středočeského kraje. Na jaře někdy přijedou až z jižních Čech.

Prodejci jsou většinou z Litoměřicka, Lounska a Mělnicka.

Nejbližším podobně velkým trhem jako v Ředhošti je blešák v pražských Vysočanech. Příbuzný zemědělský segment mají nejblíž ve Valech u Přelouče na Pardubicku.