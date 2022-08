„Jezdím do Vroutku už od třetího ročníku. To tady ještě byla jedna malá stage. Je to obrovská škoda. Je tu skvělá atmosféra, skvělý festival,“ smutní Marek Velenský. Rozloučit se přijel s manželkou a partou přátel. „Jezdíme každý rok, ten poslední jsme si nemohli nechat ujít. A jako každý rok se výborně bavíme,“ pokračuje. Nevadí ani trochu bahna. „Máme gumáky, jsme připravení. Myslím, že občasný déšť tu nikomu nevadí. Vždycky pak vyleze sluníčko a rychle uschneme,“ směje se jeden z dlouholetých fanoušků festivalu Rock for Churchill.

Oblíbený hudební festival ve Vroutku končí. Letos proběhne naposledy

Počasí se od pátku ve Vroutku často měnilo. Někteří z fanoušků připomínali, že déšť jsou slzy z nebe, které také smutní nad koncem akce. Sobotní odpoledne ale už svítilo slunce a hudební fandové hltali interprety nejen na hlavním podiu, ale také na DJ stage. „Moc nás bavil Xavier Baumaxa, Vypsaná fiXa a Tata Bojs. Zajímavé byly také kapely ze zahraničí. Bylo to skvělé, zároveň ale smutné loučení. Jsme tu asi poosmé, jezdili jsme do Vroutku hodně rádi. Je to výborný festival,“ mrzí konec akce také Lukáše Manduse.

První ročník Rock for Churchill se konal v roce 2000. Původně přitom šlo o benefiční akci na podporu kostela sv. Jakuba Velkého, který je v obci. Odtud pojmenování Church(ill). První tři ročníky byly jednodenní, na menším podiu, převážně s regionálními kapelami. Od roku 2004 se ale multižánrový festival výrazně rozrostl. Už byl dvoudenní, přijeli například Škwor nebo Gaia Mesiah. V dalších letech do areálu Myslivna do Vroutku dorazila řada českých i zahraničních hvězd. Kvůli pandemii koronaviru se poslední dva ročníky festivalu konaly v omezené míře. Předloni ve formě menší akce v Praze, loni hrály ve Vroutku jen české kapely.

A letos se pak pořadatelé rozhodli historii festivalu uzavřít. „Důvodů, proč padlo rozhodnutí s pořádáním festivalu skončit, je několik. Podepsal se na tom covid i všeobecné zdražování spojené s růstem nákladů na takovéto akce,“ sdělil hlavní organizátor festivalu Kamil Šír.

„Festival těch více než dvacet let připravuje stejná parta kamarádů, která si kdysi řekla, že by bylo fajn mít ve Vroutku dobrou akci. Té partě kamarádů za ta léta ale také přibylo více než 20 křížků, a jak jistě sami víte, každý křížek je znát a do života postupně vstupují i ty „obyčejnější“ povinnosti, jako je rodina a práce. Kombinace toho všeho u nás v posledních letech vyvolávala pochybnosti, zda ještě máme čas a energii pouštět se do tak velkého dobrodružství, jakým Rock for Churchill v současné podobě je. Tento rok jsme to rozsekli a shodli jsme se, že té energie máme tak akorát na jeden poslední ročník,“ stojí v oznámení organizátorů.

Na minulé ročníky se tentokrát vzpomínalo i ve stanovém městečku nebo ve food zóně. „Třeba Wohnouti tu měli skvělé koncerty. Nebo Tata Bojs. Vroutek jsme vynechali jen párkrát. Je strašná škoda, že je to poslední ročník. Kéž by si to pořadatelé rozmysleli. Ale bohužel to nevypadá,“ zoufá Miroslava Coufalová, další tradiční návštěvnice.

„Jsem ráda, že jsme přijeli. Zase to tu bylo skvělé. Bavili jsme se tady každý rok výborně, budeme vzpomínat moc rádi,“ smutnila, ale zároveň se výborně bavila, podobně jako tisíce dalších fanoušků, také Lenka Fišerová, zatímco „řádila“ na hudbu amerických Zebrahead. „Byl to parádní festival,“ uzavřela.

