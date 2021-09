/FOTO,VIDEO/ Pomáhá chirurgům, urologům i gynekologům, ročně udělají na čtyři stovky zákroků. Robot často operuje onkologické pacienty.

Robotické centrum v ústecké nemocnici. | Video: Hynek Dlouhý

Nepaří hru. I když má obě ruce na joysticích, hlavu položenou v konzoli a nohama ovládá pedály. Nevnímá okolní svět. Operuje. Chirurg, zcela soustředěný na obraz před sebou, tak s milimetrovou přesností řídí robota. Používá obě ruce, které brilantně vládnou dvěma joystickům, do toho si pomáhá oběma nohama na pedálech, vše dokonale sladěné, robot svými rameny zakončenými mechanickými extrémně citlivými „prsty“ dělá přesně to, co lékař chce.