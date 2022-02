Jak jste se s Roubalem poznal?

Bylo to myslím na konci 80. let. Pracoval s mým kamarádem Ivošem v České Lípě. Ivan dělal mašinfíru, pohyboval se mezi starým nádražím a depem, bydlel v centru. Ivoš dostavoval barák v Božíkově, já mu občas pomáhal s terénními úpravami, měl jsem traktor. Někdy zkraje 90. let za mnou Ivoš přišel, že chce Roubal přestěhovat do Prahy. Kamarád vzal náklaďák, Ivan jel za námi v osobáku. Občas nás předjel, pak se někde vepředu schoval, dělal na nás opičky. Stěhovali jsme ho na Smíchov do staré zástavby, nedaleko stával růžový tank.