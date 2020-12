Vánoce někdy bývají stres. Obvykle ale nekončí vraždou. K jejímu dokonání se přitom už už schylovalo loni na Štědrý den v jinak idylické zástavbě mezi ústeckými okrajovými čtvrtěmi Mojžíř a Neštěmice. Dusno v řadovém domku, které kulminovalo v jeho garáži, by nejspíš skončilo smrtí dnes 53letého invalidního důchodce. Nebýt všímavých žen, které si procházkou v okolí krátily čekání na zlaté prasátko.

Ani přes popolední sváteční ruch na silnici ženám neušlo volání o pomoc na jedné z parcel, a zodpovědně přivolaly policii i sanitku. V garáži byl muž, kterému šlo o život úsilím nevlastního syna. Podle toho, co zaznělo ve čtvrtek 10. prosince u krajského soudu v Ústí, se možná snažil fingovat otčímovu sebevraždu. Za to mu hrozí až 18 let. A na bolestném i nemajetkové újmě mu má splatit přes dva miliony.

Obžalovaného přivezli z vazby, 28letý Tomáš Havlíček ve své kůži nebyl, ale působil spíš chladně. „Střelil ho jatečním přístrojem z bezprostřední blízkosti do levého spánku a poté ho nožem s čepelí dlouhou kolem 9 centimetrů opakovaně řezal přes obě zápěstí,“ popsal mladíkův zločin vůči nevlastnímu otci státní zástupce Vladimír Jan s tím, že poškozenému ještě přidal paralyzérem.

„V garáži jsme se normálně bavili,“ vylíčil poškozený invalida Milan B. předehru loňského Ježíška, kterého v Mojžíři nakonec neměli. „Pak jsem viděl černo a cítil hroznou bolest. Myslel jsem, že mě praštil obuškem. Pak mě řezal, cítil jsem i štípání do zad. Potom mě shodil ze židle a zamkl garáž,“ popsal muž. Za ohrádku ho ve vozíku přivezla sestra z Plzně.

„Nestaral se o mámu“

Handicap měl Milan B. už dřív kvůli neléčené dětské obrně, ale zvládl aspoň chodit o berlích. Po štědrovečerním útoku se zhoršil. Na čas dokonce úplně ochrnul a podruhé bojoval o život se zápalem plic. „Na jedno oko vidím jen čmouhy, mám odumřelou sítnici. Psychicky s tím budu žít až do smrti,“ popsal následky zločinu. V nemocnici „slavil“ nejen Vánoce, ale i Velikonoce, pobyl si tam až do léta.

Jeho nevlastní syn přijel loni domů na svátky z práce v Kvasinách. S otčímem prý měli dlouho dobré vztahy. Ale když šel do invalidního důchodu, začal podle Havlíčka chátrat. „Pil, nepomáhal, přes tři roky si nečistil zuby, přes rok se nemyl,“ vylíčil s tím, že se hlavně nestaral o jeho těžce nemocnou matku. Ta se líčení už nedožila, zemřela na LDN. Ani se s ní kvůli vazbě nerozloučil.

Setkání v garáži obžalovaný popsal jako náhodné. „Řekl mi, že se na celé Vánoce může vy..at, i na mámu,“ líčil Havlíček. Ruply mu nervy, když si na ponku všiml jateční pistole. Vystřelil z ní, vlastně omylem. Jak upozornil senát, zbraň běžně používanou proti zvířatům koupil na netu pár týdnů před zločinem. Pak se po otčímovi párkrát ohnal nožem a nakonec se někde k útoku našel i paralyzér.

A proč že ho po tom všem v garáži zavřel, když mohl vykrvácet? „Odmala mi říkali: musíš zamykat. Udělal jsem to automaticky, nebylo to s cílem ho ohrozit,“ kál se muž a zalitoval. „Zabít jsem ho nechtěl. Bylo to vygradování situace, která už byla neúnosná.“ Podle Milana B. však spolu měli dobrý vztah. Mladíka považoval za vlastního, s jeho matkou žil dlouho. Útok ho překvapil.

V jeho úvahách zúročil v afektu matčino našeptávání. „Říkala mu, že nic doma nedělám, přitom to nebyla pravda. Dělal jsem, co se dalo, i přes svůj zdravotní stav,“ tvrdil Milan B. Vydedukoval, že matka Havlíčka k zločinu navedla skrz majetek. Jít mělo o barák, který nabyl ještě za svobodna. Jen den před posledním Štědrým dnem na Havlíčka nechali přepsat jednu desetinu.

Svědkyně vypověděla, že loni 24. prosince šla kolem domu s maminkou. Z garáže slyšela nejdřív tlumené bouchání, pak i volání o pomoc. Okno domu bylo otevřené, tam to muselo být slyšet též. Po několika minutách vykoukla paní, pak mladý muž, který zřetelně řekl: „Tak už to prasklo“. Líčení ve věci pokusu o vraždu pokračuje u ústeckého krajského soudu v pátek 11. prosince.