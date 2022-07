Mladí farmáři Martin Cibulka a Pavel Rohlíček pěstují plodiny v Brozanech přes patnáct let. „Zemědělství tu má tradici a já jsem k němu byl vedený od mala, navíc je tu dostatek vody a teplo,“ vysvětluje Pavel Rohlíček.

Na parkovišti u prodejního stánku v Brozanech je poměrně rušno. Podle značek aut jsou tu kromě místních hlavně Pražané, ale i auta z jiných koutů republiky. Je vidět, že má farma dobré jméno a lidé se sem vracejí. „Když jedu po dálnici D8, dám si odbočku a po pár stech metrech a jsem tu,“ pochvaluje si stánek Karel z Prahy. „Kromě chutné čerstvé zeleniny a ovoce, které kupuji, tu mají i báječný chleba,“ říká.

Badatel vstoupil do nepřístupné části podzemní továrny Richard. Zlato tam není

Stánek nenabízí jen vlastní produkty, ale je tu možné koupit i další farmářské potraviny od jiných producentů. Asi největší "cvrkot" je tu ale kvůli samosběru, na kterém farmáři z Brozan staví svou image. „Nasbírat si plodiny v kvalitě a množství, které potřebuji, za nižší cenu, je podle mě perfektní idea,“ konstatuje Rohlíček.

Jedná se o úplně jiný prožitek, než jít si koupit zeleninu nebo ovoce do marketu. Atavismus pravěkých sběračů se tu probouzí u celých rodin, které vypadají spíš jako na nějaké zážitkové akci než na plantáži.

V červenci končí samosběr jahod a začíná sezóna česneku. Zájemci o sběr si na stánku vyzvednou košíky, naplní je, obsluha u stánku je zváží, sběrači zaplatí a jede se domů. „Hrozně mě to baví a děti také,“ říká s nadšením v hlase Lucie. Děti přikyvují a podle jejich načervenalých pus je vidět, jak je ochutnávka při sběru jahod důležitá.

Termální lázně s rozhlednou? Plány na přestavbu pivovaru zůstávají jen na papíře

Proto se jim do česnekových řádků tolik nechce. Tam se ale chce zase tatínkům. Česnek vyoraný a svázaný ve svazcích se sbírá přímo z řádků. „Český česnek je prostě bomba,“ vykřikuje jeden z mužů.

Po česneku přijdou letos ještě na řadu například okurky nakládačky, rané brambory a melouny pěstované z italských roubů. „Za dobu, co to dělám, se zemědělství změnilo v úplně jinou ligu, kdy soupeříme se zahraničím a to hlavně v disciplíně kvality,“ uvádí Rohlíček. Na západě prý mají oproti nim výhodu v kontinuitě farmaření a technologickém náskoku. Proto i oni začali používat chytré technologie, například zemědělské stroje naváděné přes satelity. „Z techniky máme to nejlepší, co existuje,“ chlubí se zemědělec.

V litoměřické sdílně si můžete vyrobit třeba krmítko. Chybí ale lektoři

Myslí tím hlavně zavlažovací systém, šetrné a cílené postřiky, traktory, které se sami navádí na řádky s přesností na dva centimetry a umí sklidit a svázat česnek do svazků. To vše je možné na farmě v Brozanech vidět v přímém přenosu.

Podle Rohlíčka byli lidé v minulosti ochotni akceptovat horší kvalitu plodin. Dnes se tento trend mění. K tomu, aby oba farmáři v regionu obstáli, potřebují asi deset zaměstnanců. Někteří pracují na poli, jiní se starají o prodejní stánek.

Tomáš Petr