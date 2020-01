Řízení dopravního letadla je na rozdíl od bojového aeroplánu nebo sportovního letounu, kde je potřeba s ním trošičku „kvedlat“, plynulé. Čím ladnější a plynulejší budou vaše pohyby, tím ten stroj bude poslušnější. To byly úplně první základní pokyny, které dával účastníkům tréninku, žákům ze škol v Žatci, Praze, Milovicích a Mladé Boleslavi na let kolem světa hlavní instruktor Václav Vašek – bývalý vojenský pilot, světově proslulý akrobat na proudovém MiGu – 29 a bývalý velitel žateckého 11. stíhacího pluku.

„Pokud si to rozházíte nějakými velkými a razantními zásahy, tak se let špatně koordinuje do normálního režimu. Když dělám zatáčku, dám náklon a jakmile mám třeba náklon patnáct stupňů, vrátím řízení zpět do výchozí polohy, protože když to neudělám, tak letoun pokračuje v akci, kterou jste začali. To je potřeba si uvědomit,“ řekl při předletové přípravě Vašek, který také mimo jiné zavzpomínal na své začátky u vojenského letectva.

Trénink žáků se uskutečnil o víkendu v leteckém muzeu v Bezděkově u Žatce. Děti se při něm učily na trenažéru pilotovat dopravní letoun L – 410 Turbolet. Za jeho řízení usednou při hlavní akci, která se v druhé polovině dubna uskuteční v Praze pod názvem Školáci na křídlech kolem světa. Z každé školy se tréninku zúčastnili čtyři žáci. Každý z nich měl na létání půl hodiny. Lekce zahrnovala vzlet, režim letu a režim přiblížení na přistání a samotné bezpečné dosednutí s letadlem na zem.

„Bylo to velice zajímavé a užila jsem si to,“ řekla Deníku po čtyřhodinovém školení studentka žateckého gymnázia Adéla Maršíčková. Do projektu je celkem zapojeno šest škol. Kromě čtyř vyjmenovaných ještě z Přerova a Ostravy.

Součástí školení v Bezděkově byla dvouhodinová teorie spojená s přednáškou o historii čs. letectva, zejména pak k části expozice věnované našim letců v RAF, a dvě hodiny praktické výuky přímo za řízením letounu. Vedoucím celého projektu, který vymysleli bývalí žatečtí piloti a jehož cílem je mezi mládeží vzbudit zájem o létání, je Josef Říha, kterému nikdo neřekne jinak než přezdívkou Pytlák.

„Dětem jsem řekl, že si budeme všichni tykat, protože u letectva si všichni tykají s tím, že na vykání prostě neslyším,“ prozradil Říha.

Opravdový kokpit

Na druhou polovinu dubna se chystá samotný let kolem světa. Velké finále proběhne v Praze v simulátoru, který je tvořen opravdovým kokpitem letadla L – 410 Turbolet. V Bezděkově byla jenom kopie tvořená monitorem, řídítky a pedály ovládanými přes počítač.

Akce bude čtyřdenní a měla by být spojena s doprovodným programem. Počítá se, že žákovský oblet celého světa si najde své místo v české knize rekordů.