Developer Jaroslav Třešňák z Teplic chce kvůli novým bytovým domům zbourat kulturní památku v Tachově. Proti jsou ale památkáři. Ministerstvo kultury, které Třešňákovi v minulosti vyhovělo už několikrát, zrušení památkové ochrany vidí jako přípustné. Trochu to připomíná teplickou kauzičku okolo Hadích lázní, kterou chce podnikatel ve stavebnictví předělat na moderní centrum dnešní doby.

Areál někdejší tabákové firmy v Tachově. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Jaroslav Třešňák, který v roce 2017 sponzoroval prezidentskou kampaň Miloše Zemana a loni v říjnu od Zemana dostal medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury, chce zbourat budovu bývalé jídelny a kuchyně v areálu někdejší tabákové továrny v Tachově. Usiluje proto o zrušení statutu kulturní památky. Informaci přinesl server iRozhlas.cz.

Jaroslav Třešňák chce v hlavní tovární budově vybudovat kavárnu s pekárnou, cukrárnu, lékárnu, butiky a restauraci. Vedle ní by měl stát supermarket, o kus dále pak dva domy s byty a podzemními garážemi, parkoviště a pás dalších bytových domů.

„Jsme zklamaní. Doufali jsme, že památková ochrana bude v celém továrním areálu zachovaná tak, jak je dosud,“ řekl serveru iRozhlas.cz Petr Sokol, ředitel Národního památkového ústavu v Plzni, pod který Tachov spadá.

Právě pás bytových domů Třešňák plánuje postavit na místě, kde stojí budova bývalé kuchyně a jídelny, proto ji chce zbourat. Areál je však včetně jídelny je od roku 2012 kulturní památkou, proto se k jeho záměru musel vyjádřit Národní památkový ústav v Plzni. Ten souhlasil s budováním obchodů v hlavní budově, byl ale proti demolici jídelny.

Ministerstvo kultury se i přes stanovisko památkářů v případě Tachova usneslo jinak. „Ministerstvo kultury dospělo k názoru, že v tomto případě lze prohlášení za kulturní památku zrušit,“ stojí v usnesení ministerstva kultury ze 24. dubna, do kterého měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Třešňák musí podle ministerstva provést stavebně historický průzkum budovy, zdokumentovat ji a nafotit. Musí také vybourat hlavní kamenné schodiště a dekorativní zábradlí a uschovat je tak, aby se mohlo využít při přestavbě hlavní tovární budovy. Proč ministerstvo dospělo k opačnému názoru než plzeňští památkáři, není jasné. O důvodech není v usnesení ani slovo, ministerstvo je nesdělilo památkářům a odmítlo také odpovědět na dotazy Radiožurnálu.

Areál tabákové továrny,

jejíž kořeny sahají až do závěru 19. stol. Jedná se o významnou součást historických hodnot města. Stavba je hodnotným příkladem tabákové továrny. Kvalitní industriální historizující architektura a významný urbanistický prvek.

Roku 1939 byla tabáková továrna přestavěna na zbrojní výrobu vojenského leteckého průmyslu a výrobu dílců pro rakety V (fau). R. 1945 zde byl zřízen internační tábor pro sudetské Němce, kteří byli transportováni do Německa. V poválečném období objekt využívala firma Západočeské dřevozpracující družstvo Delta, která zde ukončila svoji činnost v srpnu 2010. Hlavní budova po vystěhování truhlářské výroby bez využití, správní budova čp. 787 slouží k bydlení, v čp. 788 prodejna a kanceláře, čp. 789 bez využití (do srpna 2010 jídelna podniku Desta).

Za levou správní budovou ve dvoře stojí budova bývalé jídelny a kuchyně čp. 789.

