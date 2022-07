Jak se vám podařilo dostat zpátky do Česka? Bylo to velmi složité. Sehnat dnes letenky z Turecka je velmi obtížné, protože lety jsou stoprocentně obsazené. Povedlo se nakonec přes ambasádu sehnat jednu letenku, takže jsem přiletěl do Německa a v šest hodin ráno se dostal do Hřenska.

Bylo složité řídit obec, kterou zachvátila taková katastrofa, na dálku?

Pro mě to bylo stresující. Odjel jsem tam ve čtvrtek a v neděli mě dostihla zpráva o požáru. Měl jsem štěstí, že tu byl neobyčejně zdatný místostarosta Robert Mareš a vedoucí kanceláře. Byli jsme neustále ve spojení, proběhly stovky telefonátů. Nějakým způsobem bylo možné záležitosti řídit i z Turecka. Ale ten základ práce byl samozřejmě ve Hřensku.

Jaký byl váš první dojem, když jste přijel do Hřenska?

Celou dobu jsem sledoval situaci, takže jsem byl částečně připravený, i díky kontaktu s našimi zastupiteli. Přímý pohled byl ale stresující. Nám ty dvojky asi nejsou nakloněné. V roce 2002 byly povodně a ve 2022 požár. Oboje je devastující.

Jak moc zničující požár pro Hřensko bude?

To bych musel věštit z křišťálové koule. Pravda je, že příroda v okolí Hřenska není líbivá. Cestou na Meznou je to jedno velké spáleniště. Nevíme, co se odehrává v soutěskách. Jestli máme srubovou stavbu zachovalou, nebo zda shořela. Jak vypadají lodičky, jak vypadá zázemí a pokladny.

Dalším velkým tahákem, o který se lidé bojí, je Pravčická brána a Sokolí hnízdo. Jak ty jsou na tom?

To je velká neznámá. Když jsem jel na Meznou, místo jsem si nafotil. Oblouk jsem viděl, ale srubovou stavbu ne. Ona ani od silnice vidět není. Ani ráno na štábu nikdo nemohl stoprocentně říci, jestli Sokolí hnízdo ještě stojí. Budou tam nalítávat drony, které budou rozsah škod mapovat.

Je to velká pohroma pro Hřensko? Po covidových letech jste vkládali do letošní sezony velké naděje.

Je to velká rána. Sezona byla naprosto perfektně nastartovaná. Díky skvělému počasí jsme podchytili Velikonoce, Den otců i německé Pfingsten. Hrnuli se nám sem i ve všední den tisíce lidí. Skutečně jsme se po dvou letech začali nadechovat. Tohle nás však sráží na kolena.

Je horší oheň nebo voda?

Povodeň zasáhla především domy, ale tu vlastní přírodu nezasáhla. Teď je to naopak. Příroda je ve velmi špatném stavu. Objekty jsou díky velmi intenzivnímu zásahu ochráněné. Kromě tří domů na Mezné, kterou se díky neuvěřitelné práci hasičů jako takovou podařilo uchránit.

Co vás čeká v nejbližších hodinách?

Čekáme na to, až nám dovolí vstup do Soutěsek, což určitě nebude do konce týdne. Zásahy v těch místech jsou velmi intenzivní.