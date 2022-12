Zdroj: DeníkZájem byl mezi studenty v Žatci velký. „Volila jsem Danuši Nerudovou. Souzním s jejími názory, má z kandidátů asi také nejblíže k mladé generaci. A je to žena,“ prozradila chvíli po vhození lístku do volební urny studentka Tereza Štruncová. Projekt voleb nanečisto pro mladé se jí líbí. „Je to dobrá příležitost si to vyzkoušet, ukázat názor. A proč jít k volbám? Protože můžeme. Říci svůj názor. Nedovedu si představit, že by to bylo třeba jako dříve, že bylo dané, koho musíte volit, to pak nejsou volby,“ pokračovala.

To už ale od urny mířila další studentka. „Nechám si pro sebe, koho jsem volila. Rozhoduji se podle názorů kandidátů, podle toho, co podporují,“ připojila se Renata Čermáková.

Prezidentský souboj Deníku: Kandidáti prozradili, čeho se v dnešní době obávají

V žateckém gymnáziu se volilo v tamní aule. Studenti ve velmi hojném počtu chodili během celého dopoledne. Vše probíhalo jako u opravdových voleb. Komise ověřila dotazem totožnost studentů, volit mohl každý, komu už bylo 15 let. Dostal volební lístek, na kterém bylo devět kandidátů. Tedy ti, které k volbám připustilo ministerstvo vnitra.

„Dám hlas generálu Pavlovi. Líbí se mi, jak je rozhodný. A v současné době je to potřeba,“ přidal názor další student. „Jsem levicově orientovaná. A protože je podobně orientovaný Josef Středula, dám hlas jemu. Líbí se mi, jak bojuje za práva pracujících,“ prozradila svou volbu Tereza Kusáková.

S lístkem museli studenti za plentu, tam zakroužkovali číslo před jménem vybraného kandidáta a zamířili vhodit lístek do volební urny. Výsledky a účast budou známé až v úterý 13. prosince večer. Na žateckém gymnáziu ale jistě mezi favority patří Danuše Nerudová, její jméno zaznívalo mezi studenty nejčastěji. Z 12 dotázaných voličů ji zmínilo osm. Další dva si nechali své tipy pro sebe, po jednom příznivci měli mezi oslovenými Josef Středula a Petr Pavel.

Zdroj: Youtube

Hledá se prezident (Projekt studentů gymnázia Žatec) Zdroj: YouTube.com/VideoJinak cz

Na první pohled bylo zřejmé, že volby berou žatečtí studenti velmi vážně a jejich výsledky jsou pro ně důležité. „Volila jsem Danuši Nerudovou. A proč jsem šla volit nanečisto? Každý by si to měl zkusit, je to myslím důležité, vyjádřit svůj názor,“ uvedla Tereza Svobodová. „Proč volit? Protože si můžeme vybírat mezi různými názory a vizemi,“ pokračovala také Renata Čermáková.

Studenti odcházející od volební urny se unisono vyjadřovali, že je důležité přijít k volbám. Zmiňovali, že nechtějí patřit mezi lidi, kteří nadávají na zvolené politiky, přitom ale u voleb nebyli.

„Byl jsem volit, abych si to vyzkoušel a vyjádřil názor. A doopravdy půjdu určitě také. Myslím, že je povinnost lidí k volbám jít, když mohou vyjádřit svůj názor,“ nechal se slyšet Ondřej Panovský. „Volil jsem Danuši Nerudovou, je mi sympatická. Má dobré názory a povedenou kampaň,“ pokračoval žatecký student.

„Byl jsem už u pravých voleb do zastupitelstva, ale prezidenta budu volit poprvé. Koho jsem volil ve studentských, to si nechám pro sebe. Ještě nejsem úplně rozhodnutý, jestli to bude stejné jméno. Dělal jsem si také nějaké volební kalkulačky, zajímám se o jejich názory,“ uvedl Petr Legutko.

KVÍZ: Obdivovaní i kritizovaní. Co vše (ne)víte o bývalých prezidentech?

V celé České republice se tentokrát volí na 516 středních školách, v Ústeckém kraji se jich zapojilo 35. Sčítat hlasy budou v úterý 13. prosince určené volební komise. Výsledky studentských voleb nikoho z kandidátů nezvýhodní v těch opravdových, ale i podle pedagogů je to zajímavý a dobrý projekt. Nejen vzdělávací, ale také společenský.

„Děláme u nás studentské volby pravidelně. Učí studenty, aby byli aktivní, aby se zajímali. Učí je vyjadřovat názor, že je úžasné, že mají na výběr, učí se využívat velikánské občanské právo volit,“ uvedl ředitel žateckého gymnázia Miroslav Řebíček.

Pořadatelem vzdělávacího projektu je společnost Člověk v tísni, která prostřednictvím svého programu Jeden svět na školách pořádá Studentské volby již po třinácté. Poprvé to bylo v roce 2010. Žatecké gymnázium připravilo i další projekty navázané na nadcházející výběr hlavy státu. Nezávisle na celostátním projektu pro starší 15 let tam proběhnou „malé“ volby nanečisto i pro mladší studenty, aby si také volby vyzkoušeli. Nachystali tam také videoprojekt Hledá se prezident, který má voliče přesvědčit, aby k nadcházejícím volbám zamířili.

V minulých parlamentních volbách zvítězili mezi studenty Piráti. V prezidentském výběru v roce 2018 se zapojilo v Ústeckém kraji 27 škol, zvítězil Jiří Drahoš s 31 %, druhý byl Miloš Zeman s 23 %. Ve druhém kole pak opět bral prvenství Drahoš.

V roce 2013 byl u studentů nejúspěšnější hudební skladatel a pedagog Vladimír Franz.



Druhé kolo studentských voleb se tentokrát uskuteční 18. a 19. ledna 2023.