Na Švestkovou dráhu, která vede malebnou krajinou Českého středohoří, se vrátí v neděli 15. prosince každodenní železniční provoz. Společnost AŽD Praha zde po objednávce Ústeckého kraje spustí prodlouženou linku U10 z Litoměřic – horního nádraží do Mostu a zpět. Stane se tak po dvanácti letech od doby, kdy na tehdy zastaralé a pomalé trati vlaky přestaly jezdit. Klikatá železnice z Lovosic do Mostu se vine mezi vyhaslými sopkami Českého středohoří od roku 1898.

Podle schváleného jízdního řádu vyjede ve všední den mezi Litoměřicemi a Mostem 11 párů vlaků. Dalších sedm bude jezdit v pracovní dny v úseku Litoměřice horní nádraží a Třebívlice. Dopravu budou zajišťovat tři modernizované nízkopodlažní vozy Regio-Sprinter, další jednotka bude v záloze. „Koupili jsme je v Německu a po modernizaci firmou CZ Loko jsou nyní vybaveny klimatizací, Wi-fi, zásuvkami na 230V či velkoprostorovou vakuovou toaletou, která v Německu na regionálních tratí povinná není. Ve vozech je možné přepravovat kočárky, kola či lyže. Každá jednotka pojme 65 sedících a stovku stojících cestujících,“ řekl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Firma si rovněž zajistila dostatek personálu včetně strojvedoucích a průvodčích.

RYCHLEJI NEŽ AUTOBUSY

Podpis smlouvy s Ústeckým krajem byl podle slov mluvčího AŽD Praha Jiřího Dlabaji navíc podmíněn tím, že vlaky budou jezdit rychleji než autobusy. Společnost AŽD proto trať kompletně opravila a doplnila o nejmodernější zabezpečovací zařízení, čímž se rychlost vlaků zvýšila místy až na 100 km/h. Vlaky nyní dokážou z Mostu do Lovosic dojet za méně než hodinu, tedy o necelých 30 minut rychleji než autobus.

Společnost AŽD koupila Švestkovou dráhu od státu v roce 2016. Během krátkého času ji uvedla do normového stavu, aby vybudovala zkušební polygon pro testování vlastních technologií. Současně zde začala ve spolupráci s Ústeckým krajem provozovat víkendovou turistickou linku T4 Lovosice – Most, která si získala značnou oblibu. A právě to se stalo impulsem k jednání vedoucím k obnovení každodenního provozu. Z téměř zrušené lokální dráhy se tak během tří let stala nejmodernější regionální trať v Evropě. A to nejen tím, že ji společnost AŽD za zhruba sto milionů korun opravila včetně třicítky přejezdů, ale především proto, že na ní instalovala nejmodernější technologie, které dodává do zhruba dvaceti zemí světa.

Švestková dráha je dnes dálkově řízena z regionálního dispečerského pracoviště v Lovosicích a zabezpečuje ji plně elektronické stavědlo. V Třebívlicích se pak ukrývá technologické srdce dráhy, díky kterému vlaky na dráze umějí automaticky zrychlit či zpomalit a nepotřebují žádné výpravčí či semafory. „Systém je připraven i na vlaky bez strojvedoucího,“ doplnil ředitel divize Servisu sdělovací a zabezpečovací techniky AŽD Václav Bartůněk.

Cestující budou také překvapeni z inteligentní zastávky s úsporným osvětlením a hlášením pro nevidomé, z níž si mohou zastavit vlak.

Nové spoje obslouží následující stanice a zastávky: Litoměřice horní nádraží, Litoměřice Cihelna, Žalhostice, Lovosice závod, Lovosice, Sulejovice, Čížkovice, Třebenice, Třebenice město, Dlažkovice, Podsedice, Třebívlice, Židovice, Libčeves, Bělušice a Most. Ve vlacích budou platit papírové jízdenky i elektronické čipové karty Dopravy Ústeckého kraje.

Další aktivitou společnosti AŽD jsou testy dronů pro vzdálenou a operativní kontrolu poruchových či jiných stavů na trati. „Cílem je, aby drony dokázaly maximálně přiblížit detaily sledovaného zařízení, jako jsou návěstidla a přestavníky, včetně odhalování vizuálních vad kolejnic a lomů. První výsledky jsou velmi uspokojivé,“ poznamenal Zdeněk Chrdle, který vlak sám stále řídí a trať zná perfektně.

Švestková dráha má také vlastní webové stránky www.svestkovadraha.cz, informace najdou cestující i na sociálních sítích.

Společnost AŽD, která je významným českým výrobcem a dodavatelem zabezpečovací, telekomunikační a automatizační techniky se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy, plánuje na Švestkové dráze postupně představit nové chytré systémy pro regionální dopravu. Instalované technologie od roku 2020 zde umožní mimo jiné zkoušet i autonomní vlaky, tedy vozy bez strojvedoucích.