Zrušte výletní a víkendové vlaky a přispějete k bezpečnosti na železnici. S takovou výzvou se na dopravce a objednavatele železniční dopravy obrátila Správa železnic. Podle Ústeckého kraje, který provozuje osm turistických linek, je ale takový požadavek správce železniční infrastruktury nepřijatelný.

První prázdninový měsíc se proměnil v noční můru železničářů. Sice došlo k menšímu počtu mimořádných událostí, ale častěji umírali lidé. Správa železnic (SŽ) se proto nyní obrátila na dopravce a objednatele s žádostí, jejíž splnění může podle SŽ zvýšit bezpečnost především na tratích se zjednodušeným zabezpečením D3. Na těch mohou vlaky vyjet z výhybny teprve poté, kdy k tomu strojvůdce telefonicky získá souhlas.

„Jednou z cest, jak chyby lidského faktoru omezit, je odbourat výjimky z rutinní činnosti. Tím jsou myšleny výjimky v jízdním řádu: vlaky víkendové, letní či prázdninové narušující svou jízdou běžně zažitou rutinu,“ napsal náměstek generálního ředitele SŽ pro řízení provozu Miroslav Jasenčák v dopise dopravcům a objednavatelům, na který upozornila Česká televize. Dodal, že se ukazuje, že lidský faktor chybuje na tratích D3 nejčastěji právě v případech, kdy vlaky nejezdí denně.

Takové omezení by se v Ústeckém kraji týkalo šesti z osmi turistických vlakových linek, které hejtmanství objednává. Po tratích D3 jezdí turistické vlaky například mezi Krásnou Lípou, Panským a Mikulášovicemi na Šluknovsku, na Moldavu na Teplicku nebo do Vejprt na Chomutovsku. „Není přeci řešení hledat způsob zabezpečení tak, že řekneme: tady máme koleje, ale hlavně na ně neposílejte vlaky,“ nesouhlasí s tímto přístupem náměstek hejtmana Jaroslav Komínek.

Podle jeho názoru měl správce železnic dostatek času na to, aby tratě, ze kterých už před desítkami let zmizeli výpravčí, vhodně zabezpečil. „Řešit to začali ve chvíli, kdy se staly tragické nehody. Tak ať dají všem strojvůdcům telefon od každého mobilního operátora. Ale nemohou nám říkat, abychom neobjednávali další vlaky. My je rozhodně rušit nebudeme, obzvlášť v této době,“ dodal Komínek.

A co nákladní vlaky?

Kromě sezonních linek by splnění požadavku Správy železnic mělo dopad i na běžnou vlakovou dopravu. O víkendech totiž jezdí zpravidla méně vlaků než v pracovních dnech. Stejně tak by to zasáhlo nákladní dopravu. Ani nákladní vlaky na lokálkách totiž nejezdí denně, přestože mohou být v jízdních řádech uvedené. Dopravci je totiž vypravují podle potřeby a především vytíženosti. Může se tak stát, že konkrétní nákladní vlak jede třeba jen několikrát ročně.