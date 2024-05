Společnost ORLEN Unipetrol bude od úterý 7. května znovu spouštět své výrobní jednotky, které byly dočasně mimo provoz kvůli plánované údržbě. S tím souvisí plameny, které budou vidět z velké dálky, i od nás z Teplicka.

Obří plamen záříl do noci z hořáku chemičky Unipetrol v Záluží v roce 2019. | Foto: Miroslav Rada

Během procesu najíždění dojde k postupnému zapínání zařízení v rafinerii a v agrochemické výrobě. V této době může docházet k viditelnému spalování plynů na flérách, což je běžný jev při restartování výroby.

Fléry jsou externí hořáky k dodatečnému spalování plynu. Je to zařízení, které jako přebytek, popř. při odstávce základní technologie, spaluje plyn, který by jinak unikal do ovzduší.

„Tato aktivita může být doprovázena zvuky a světly. Jedná se o kontrolovaný proces a není důvod k obavám,“ uvedl Petr Schmidt ze společnosti ORLEN Unipetrol.

