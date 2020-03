Noční můra pokračuje. V Ústeckém kraji už bylo ke středečnímu odpoledni 18. března 26 lidí nakažených koronavirem. Dnes mají začít lidi testovat i u nemocnic Krajské zdravotní. Ale pozor, otestují tam pouze ty doporučené hygieniky. Odlehčí to záchrance, která k nim vysílá speciální vůz se zdravotníkem.

Hejtmanství chtělo také včera přijít s nařízením zakrývat si na veřejných prostranstvích čímkoli nos a ústa. Předběhla ho ale vláda. „Beru to jako velice rozumné rozhodnutí,“ komentoval to hejtman Oldřich Bubeníček. Ale s tím, že nařízení mohlo přijít dřív.

Jako „štěstí v neštěstí“ se dá teď, kdy je kritický nedostatek ochranných prostředků, označit úterní úlovek celníků. Kolem 700 tisíc pomůcek pro ochranu obličeje totiž jejich majitelé deponovali v lovosické hale. Stát je vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu donutil, aby mu zboží prodali za běžnou cenu. A Ústecký kraj na tom profituje. Šlo zhruba o 6000 respirátorů a statisíce různých druhů roušek. Jejich majitelé prý smlouvali se státem o ceně. Když neuspěli, nejspíš je mínili vyvézt do zahraničí. Stát ale zasáhl.

„Znárodnění“ roušek u lovosického skladu za pomoci celníků a policie, které proběhlo už v úterý večer, svádí k dobrodružným představám. Ale šlo spíš o úřední úkon, který se obešel bez vzdorování majitelů. Celníci monitorovali sklad celý den. Ministerstvo vnitra pak požádalo kraj o vydání nařízení k povinnému odprodeji prostředků. Během úterního podvečera si kvůli tomu hejtman mnohokrát volal i s ministrem Janem Hamáčkem nebo policejním prezidentem Janem Švejdarem.

Když bylo nařízení hotové, vyjeli z hejtmanství v Ústí do Lovosic s právním zástupcem kraje. Tam přečetli nařízení lidem, kteří u zboží ve skladu byli. Mělo jít o jednoho Čecha a jednoho cizince. „Pánové bez problémů otevřeli sklad a tam jsme společně s policií a Celní správou vstoupili,“ popsal Bubeníček. Vnitro si sice pak do Prahy odvezlo v dodávkách kolem 300 tisíc kusů prostředků, na 400 tisíc jich ale zůstalo v regionu.

Už během středečního odpoledne na kraji vyzvali ty, jimž mají podle předem daného klíče prostředky připadnout, aby si pro ně přijeli. „Je to pro zdravotnictví, sociální věci a odbor školství nebo dopravní společnost,“ přiblížil Bubeníček. Krajský sklad chtějí co nejdřív uvolnit i proto, že doufají v další zásoby ochranných prostředků od státu. Ty mají dorazit do konce týdne.

Kraj také zřídil kontaktní infolinku 475 657 600. Ode dneška na adrese kr-ustecky.cz/covid19 funguje i speciální sekce webu hejtmanství ke koronaviru. Kraj už také vytipoval 29 školek a škol od Podbořan až po Varnsdorf, které zůstanou otevřené pro děti rodičů pracujících v záchranném systému.

Bubeníček se ve středu na dotaz novinářů vyjádřil i k postupu vlády vůči šíření koronaviru v zemi. „Myslím si, že opatření přišla pozdě. My v Ústeckém kraji jsme byli o krok napřed,“ konstatoval hejtman. Stav nouze měla i podle ostatních hejtmanů vláda vyhlásit zhruba o týden dříve. Kroky, které teď vláda činí, pokládá hejtman někdy za chaotické, i když má pro to vzhledem k rychlému sledu událostí pochopení. „My se snažíme, aby to na kraji v rámci možností fungovalo,“ dodal Bubeníček.