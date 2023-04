/FOTO, VIDEO/ Pozemky po bývalé tlakové plynárně Úžín se proměňují. V současnosti je ale čeká jen vyčištění, dekontaminace a demolice. Jediná stavba, která tu v brzké době vyroste, bude okružní křižovatka.

Ze stavby v areálu bývalé tlakové plynárny v Úžíně, kde se za pásem vysekaných náletů uvolňuje z půdy chemický zápach. | Video: Janni Vorlíček

Chystaný kruháč má usnadnit průjezd nákladní dopravě do takzvaného CPI Podhorského parku, který tu má vyrůst. Pod tímto názvem se skrývají velké haly se skladovací kapacitou a možností lehké výroby. Do povědomí ústecké veřejnosti stavba vstoupila ve spojitosti se zápachem, který po narušení terénu stavebními stroji zamořil široké okolí. Způsobuje ho zbytková síra v zemině, jelikož práce zasahují do prostoru, kde byla dříve umístěna technologie tlakového zplyňování uhlí a sloučeniny síry se uvolňují do ovzduší v podstatě pokaždé, když tu dělníci kopnou do země.

Informace o stavebním ruchu v Úžíně předal mluvčí CPI Group Jakub Velen. „Teď jenom provádíme čistění prostoru po plynárně a stavbu křižovatky. Kdy bude po této přípravné fázi navazovat harmonogram té hlavní fáze stavby, ještě nevíme, nemá to pevný jízdní řád,“ řekl.

Ústečáci, například Petr Král, vnímají kruháč jako další zdržení na cestě. „Někdo by se měl zaměřit i na to, zda půda není kontaminovaná, nebo co je původem zápachu a mělo by se to ekologicky zlikvidovat. Pokud tam chce někdo vydělávat, měl by v první řadě dát dohromady zdejší půdu a okolí, a nejen za pár korun koupit pozemky, postavit haly a vydělávat miliony,“ myslí si.

Co se zápachu týká, je stále dost intenzivní, ale podle Velena je účelem demolice a sanace zamezit i jeho šíření.

1/4 Zdroj: CPI Nová křižovatka, celkový pohled. 2/4 Zdroj: CPI Ve směru od dálnice do centra Ústí bude možné kruhovou křižovatku objet. 3/4 Zdroj: CPI Nová křižovatka. Směrem od Všebořic budou dva pruhy, jeden pro snadnější odbočení do chystané zóny. 4/4 Zdroj: CPI Nová křižovatka. Do plánované zóny povedou dvě nové větve křižovatky.

Ústecká mluvčí Romana Macová vysvětlila, že stavební povolení na novou okružní křižovatku vydal kraj úřad. „U nás na stavebním odboru jsou v těchto místech na části plochy po bývalé plynárně územně povolené dvě velké haly,“ informovala. Na samotný areál logistického centra tudíž ještě není vydáno stavební povolení.

Práci slibují stovkám lidí

Z veřejně dostupné dokumentace, například té pro posuzování vlivu na životní prostředí, vyplývá, že společnost CPI tu chce postavit jen v první etapě haly tři, a to o celkové ploše přes 36 tisíc metrů čtverečních. Práci by tu mohlo najít necelých 450 lidí. Co se provozu týká, denně by sem mohlo jezdit kolem osmi stovek osobních a přibližně 260 nákladních automobilů.

I podle mluvčího Metrostavu Radima Many mají s CPI kontrakt jen na stavbu zmiňované křižovatky. „Účelem křižovatky je vybudování nového vjezdu do Podhorského parku, kde mají vzniknout výrobní a skladovací prostory. Termín prací je plánován od března 2023 až do konce letošního roku. Dobu výstavby odhadujeme zhruba na deset měsíců. Investorem je společnost CPI a po jejím dokončení bude křižovatka předána do správy ŘSD,“ pokračoval.

Místo pro jistotu zkontrolovali hygienici, Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) i odbor životního prostředí. Jak upřesnila vedoucí ústeckého odboru životního prostředí Simona Karpíšková, ČIŽP sem poslal ústecký magistrát. „Nemáme žádné nové či odlišné poznatky. Společnost Tlaková plynárna Ústí nad Labem ve svém vyjádření k zápachu v areálu sdělila, že se jedná o odpadní síru, která není životu nebezpečná. V současné době zkouší úpravu odpadní síry stabilizací pomocí vhodného materiálu, zatím bez úspěchu. Pro pachové látky nejsou stanoveny žádné limity,“ dodala.