Na očkovací maraton, během kterého o víkendu 6. a 7. března v Kadani dostalo vakcínu proti koronaviru více než 4100 lidí, se podívají úředníci ministerstva zdravotnictví. Mají prošetřit podezření, že v nemocnici se očkovali také lidé, kteří vakcínu ještě dostat neměli, nebyli prý z prioritních skupin. Vedení špitálu trvá na tom, že všichni očkovaní měli na vakcínu nárok, popírají očkování mimo systém.

„Očkovací akci v Kadani ministerstvo skutečně prověřuje,“ potvrdila informace Deníku mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Zástupci kadaňské nemocnice trvají na tom, že neudělali nic špatného, obviněním se brání. O prověřování ze strany ministerstva prý zatím nevědí. „Všichni, kteří byli naočkováni, na to měli nárok. Trváme na tom. Nikdo nebyl očkován mimo systém,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Hossner. „Byli očkovaní starší, mladší, nemocní, ale jen ti, co mohou, ti co splňovali požadavky. Zařídili jsme rychlé očkování, proočkovali jsme za víkend 4100 lidí, myslím, že jsme to zvládli dobře,“ pokračoval šéf špitálu.

S nařčením, že se v Kadani očkovali i lidé, kteří na to neměli ještě nárok, přišel předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Vakcinovali tam prý řadu lidí, kteří nebyli v prioritních skupinách. „Podstatná část vakcín se v Kadani očkovala lidem, kteří nyní vůbec vakcínu dostat neměli,” uvedl začátkem března Šonka.

Podle něj špitál zval na očkování i lidi mladší 70 let. „Seniorů nad 80 let se při této akci podařilo naočkovat 76. Kolik bylo seniorů nad 70 let nám není známo, zveřejnili pouze, že lidí mladších 55 let bylo naočkováno v Kadani 1400. Je tedy celkem zřejmé, že ve velkém počtu se očkovaly osoby, které být vůbec očkovány neměly. Prostě přijeďte kdo chcete a naočkujeme, vše mimo rezervační systém,” rozčiloval se Šonka.

Že ne vše bylo v pořádku je ale slyšet z více stran. Deník mluvil s dalšími dvěma zdroji, které tvrdí, že vědí o několika případech, kdy v Kadani dostali vakcínu také lidé, kteří nesplňovali ani věkové parametry, ani nejsou zařazeni do prioritních skupin. Nebyli to zdravotníci, učitelé nebo policisté či hasiči.

Právě na to, že se v případě mladších jednalo o učitele, nemocné lidi, hasiče či policisty z celého Ústeckého kraje, se odvolávají v Kadani. Zástupci nemocnice tvrdí, že o víkendu 6. a 7. března už mohli vakcinovat také hasiče či policisty. Podle usnesení vlády to bylo ale možné až několik dní po velké očkovací akci. I tímto se nyní pravděpodobně budou zabývat ministerští úředníci. Co konkrétně je předmětem šetření, ale nechce úřad komentovat, prověřování je teprve na počátku. Nesdělil ani, co v případě pochybení kadaňské nemocnici hrozí.

V Kadani jsou přesvědčeni, že jejich očkovací centrum funguje dobře, vakcinují tam nejvíce v kraji. Snaží se prý všechny vakcíny co nejrychleji využít, trvají na tom, že podle pravidel. „Snažíme se očkovat rychle, myslím, že se nám to daří. Využíváme centrální registr, kde se mohou registrovat senioři i další prioritní skupiny. Vakcínu nedostal nikdo, kdo by neměl nárok,“ dodal Petr Hossner.

Očkovací akcí se zabývá také hejtmanství, na tiskové konferenci ale nenaznačilo, že by mělo být v Kadani něco v nepořádku. V Kadani si chtělo prý také otestovat, jak to bude probíhat v očkovacích centrech, až bude vakcín dostatek. Také proto byl očkovací maraton uspořádán, navíc byl kraj kritizován, že neočkuje dost rychle, tato akce měla být odpovědí. Kadaň na rychlou vakcinaci byla údajně nejlépe připravena.

V jednom z vyjádření pro média hejtman Jan Schiller (ANO) připustil, že v rezervačním systému byla půlhodinová chyba, která umožnila naočkování i nevelkého počtu lidí, kteří nebyli v prioritních skupinách. Krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Radim Laibl (ANO) uvedl, že zvaní očkovaných a ověřování, jestli mají na vakcínu nárok, není v kompetenci kraje, je to zodpovědnost očkovacího centra. „Bylo mi řečeno, že všichni měli na očkování nárok. Všichni mají být zaneseni v systému. Jezdili tam hasiči, policisté i pedagogové z celého kraje,“ uvedl s tím, že věří, že pokud byl někdo naočkován mimo schválený systém, že se jednalo o výjimečné a jednotlivé případy.