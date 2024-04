Hned několik unikátů bude mít kopie Eiffelovy věže, která bude stát u jezera Most v červenci a srpnu v době konání Olympijských her. Bude kompletně vyrobena 3D tiskem, navíc z nového recyklovaného materiálu z plastového odpadu vyloveného z oceánu.

Během olympijských her v Paříži, které se budou konat 26. července - 11. srpna, proběhne již šestá edice Olympijského festivalu, tentokrát u jezera Most.

„Olympijský festival nabídne přes 50 sportů k vyzkoušení, což je nejvyšší číslo v historii akce,“ říká ředitelka projektů Českého olympijského výboru Naďa Černá.

U jezera Most bude stát 14metrová Eiffelova věž.Zdroj: Deník/VLP Externista

„Zároveň se těšíme na společné fandění českým sportovcům, neboť po dlouhé době budou olympijské hry ve stejném časovém pásmu. Poprvé budeme mít i olympijský kemp pro fanoušky a věříme, že si návštěvníci užijí nejen celý den na Olympijském festivalu, ale i usínání v blízkosti naší verze Eiffelovky. Bude to náš Most do Paříže,“ dodává Černá.

Plánovaná věž bude vysoká 14 metrů a vážit bude 1,36 tuny. Pro Olympijský festival ji vyvinula a staví česká společnost 3DDen. Tento unikát je součástí spolupráce 3DDen a Českého olympijského výboru.

Už nyní v pražských Horních Počernicích vzniká originální verze Eiffelovy věže. Systematicky na ní denně pracují 3D tiskárny vlastní výroby společnosti 3DDen. „Celý proces bude trvat téměř tři měsíce a bude při něm třeba vyrobit a zkompletovat zhruba 1500 kusů vytištěných komponent. Já však mám rád výzvy, a proto jsem na nabídku ke stavbě takového monumentu kývl,“ zmiňuje zakladatel společnosti 3DDen Honza Hřebabecký.

Věž bude z materiálu oPET. Jde o zcela nový recyklovaný materiál, který může být řešením problému zamoření planety plastem vyrobeným často pro jednorázové účely. Český startup 3DDen jej jako první na světě používá při inovativním 3D tisku na tiskárnách vlastní výroby. Vznikají takto nejrůznější předměty od různých sošek, dekorací do interiéru, reklamních předmětů, sportovních pohárů přes nábytek až po velké instalace, u kterých se kreativitě a možnostem meze nekladou.